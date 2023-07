Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Gommersheim

In der Zeit von Freitag bis Montag (30.06. bis 03.07.2023) wurde versucht die Holzeingangstür eines Vereinsheims in der Gartenstraße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und der Täter entkam unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei Edenkoben.

Unfall unter Radfahrern

Edenkoben

Am Sonntag, 02.07.2023, gegen 19.30 Uhr, befuhren ein 40- und 43-jähriger E-Bike-Fahrer nebeneinander die K6 vom Naturfreundehaus kommend in Richtung Edenkoben. Dabei berührten sich beide und stürzten anschließend zu Boden. Bei dem 40-jährigen Fahrer konnte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Beiden wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Diebstahl eines E-Bike

Bad Bergzabern

Am Montag, 03.07.2023, in der Zeit zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, wurde ein E-Bike der Marke Haibike entwendet, welches verschlossen vor einem Einkaufsmarkt in der Kapeller Straße abgestellt war. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 2700 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de