Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Mann verursachte mit erhöhtem

Promille-Wert in der Nacht zum Dienstag im Ort einen Verkehrsunfall und

flüchtete. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Daraufhin setzte der 30-Jährige jedoch seine Fahrt fort und fuhr gegen einen

Gartenzaun. Er entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber anhand eines

verlorenen Kennzeichens ermittelt werden. Der Fahrer wurde an der

Eingangskontrolle einer militärischen Liegenschaft in Sembach festgehalten. Ein

Atemalkoholtest ergab 2,45 Promille. Eine Blutprobe soll nun Aufschluss über die

tatsächliche Blutalkoholkonzentration geben. Die Polizei stellte den

Führerschein des 30-Jährigen sicher. Durch die Unfälle entstand ein Sachschaden

in Höhe von mindestens 7.500 Euro. |ksr

Brennender Traktor auf Kreisstraße

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Traktor ist am Montagnachmittag

auf der Kreisstraße 32 im Ortsteil Heimkirchen-Gundersweiler ausgebrannt. Beim

Eintreffen der Polizei war das Fahrzeug bereits durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei schließt aktuell als Brandursache einen technischen Defekt nicht

aus. Der Fahrer berichtete von einer Stichflamme aus dem Motorraum. Der

67-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein

Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald. Ausgelaufene Betriebsstoffe

haben die Wehrleute gebunden. Ein Umweltschaden entstand nach ersten Messungen

nicht. |ksr

Die Sorge der Nachbarin war berechtigt

Kaiserslautern (ots) – Eine 67-Jährige aus dem Stadtgebiet machte sich am

Montagabend Sorgen um ihre Nachbarin und alarmierte die Rettungskräfte. Die Frau

war mit der 77-Jährigen zum Einkaufen verabredet. Da sie zu dem Termin nicht

erschien und anschließend auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte, machte sich

die 67-Jährige sorgen. Die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte verschafften sich

Zugang zur Wohnung. Dort konnten sie die Seniorin in hilfloser Lage, auf dem

Boden liegend vorfinden. Nach einer Erstversorgung wurde sie direkt in ein

Krankenhaus gebracht. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei, auch die

Feuerwehr und der Rettungsdienst. |kfa

Auto verkratzt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der

Rousseaustraße. Die 41-jährige Halterin parkte am Sonntagabend ihren weißen

Honda Civic am Straßenrand. Als sie am nächsten Morgen wieder zu ihrem Auto kam,

bemerkte sie einen langen Kratzer über die gesamte Fahrerseite hinweg. Wer den

Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden

Einbruchsversuch schlägt fehl

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Montag versuchten sich unbekannte

Personen Zutritt zu einem Schnellrestaurant im Einsiedlerhof zu verschaffen. Die

Täter gingen gleich mehrere Türen an. Diese hielten den Aufbruchsversuchen

stand, so dass ein Eindringen in das Restaurant nicht gelang. Um wen es sich bei

den Unbekannten handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im Haderwald etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise

geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Traktor kollidiert mit Regionalbahn am Bahnübergang

Ramstein/Landstuhl (ots) – Am 3. Juli 2023 übersah ein 57-jähriger Traktorfahrer

mutmaßlich einen herannahenden Zug an einem mit Andreaskreuz gekennzeichneten

Bahnübergang in der Nähe des Autohofs Ramstein. Eine Kollision der beiden

Fahrzeuge konnte trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht verhindert werden.

Glücklicherweise wurden weder der Traktorfahrer noch einer der ca. 70 Reisenden

verletzt. Der Lokführer erlitt aufgrund des Zusammenpralls einen Schock. Die

Strecke Ramstein – Landstuhl war im Zeitraum 15:20 Uhr bis 18:30 Uhr gesperrt.

Vor Ort waren Einsatzkräfte der PI Landstuhl, der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern, der Feuerwehr sowie Rettungskräfte und der Notfallmanager der DB

eingesetzt. Die Reisenden wurden aus dem Zug evakuiert und mit Taxis

weiterbefördert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.