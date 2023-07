Marburg – Sachbeschädigung

Unbekannt richteten in der Sudetenstraße einen Schaden an einem sogenannten Sitz-Scooter an. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Scooters war aufgeschlitzt und die beiden Außenspiegel fehlten. Der Besitzerin entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 04. Juli. Das Fahrzeug stand im Keller unter der Treppe in dem Mehrfamilienhaus Sudetenstraße 20. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt – Autodiebstahl – Polizei sucht schwarzen Mercedes Benz AMG GLE

In der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, stahlen Diebe zwischen 01 und 08 Uhr in der Straße Am Bettacker einen schwarzen Mercedes Benz AMG GLE 43 im Wert von mindestens 60.000 Euro. Aufgrund erster Erkenntnisse könnte der Diebstahl durch den Einsatz von technischem Gerät erfolgt sein, welches das Öffnen und Wegfahren des mit „Keyless-Go“ ausgerüsteten SUV ermöglicht hat. Die genaue Tatzeit könnte demnach um kurz vor 02 Uhr gewesen sein. Wo ist der schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen MR-SN 2412? Wer war zur Tatzeit in Moischt und wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat unmittelbar am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Im Zuge der ersten Befragungen ergaben sich Hinwise auf ein im Ort gesehenes Fahrzeug mit einem polnischen Autokennzeichen. Leider konnte weder das Auto beschrieben noch nähere Einzelheiten zu dem, da sei man sich aber sicher, polnischen Kennzeichen genannt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch mit brachialer Gewalt

Nach den Spuren verschafften sich ein oder mehrere Einbrecher mit brachialer Gewalt gegen die Haustür und die Bürotür Zutritt in das Gebäude eines Holzbearbeitungsbetriebs in der Rheinstraße. Der oder die Täter durchsuchten das Büromobiliar nach Bargeld und verschwanden dann mit einem Gesamtbetrag von ca. 100 Euro in 1 und 2 Euro-Münzen. Der Einbruch war zwischen 12.45 Uhr am Sonntag und 04.40 Uhr am Montag 03. Juli. Der entstandene Sachschaden von mindestens 2000 Euro übersteigt den Wert der Beute deutlich. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein – Einbruch im Hammerweg

Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hammerweg sucht die Kripo Marburg nach zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Auf bislang nicht feststehende Weise drang der Täter in der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, zwischen 21 und 06.30 Uhr, ein. Nach den Spuren erfolgten ein Betreten aller Räume und ein Durchsuchen des Mobiliars. Inhalte aus den Möbeln und diversen Behältern wie Koffern oder Schatullen lagen teils zerstört und verstreut auf dem Boden. Bei einer ersten groben Sichtung stellte der Bewohner fest, dass Bargeld und Schmuck fehlt. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Der reine Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach – Nach Cannabiskonsum gefahren

Den Beamten der Polizei Biedenkopf kam schon beim Herantreten an das Auto ein starker Cannabisgeruch entgegen. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße am Montag, 03. Juli, um 23.50 Uhr fand die Polizei dann im Auto und beim Fahrer eine insgesamt noch geringe Menge Haschisch. Außerdem gab der Fahrer den Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt zu. Die Autofahrt endete mit der Kontrolle und durch die Sicherstellung des Autoschlüssels. Die Polizei entließ den Mann nach Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Marburg – Graffiti

Ein mit schwarzer Farbe aufgesprühtes sogenanntes TAG an einer Wand des Landgrafenhauses in der Universitätsstraße bedeutet einen Schaden in noch nicht feststehender Höhe. Die Sachbeschädigung durch Graffiti stellten Verantwortliche am Dienstag 04. Juli, gegen 06 Uhr fest. Die Tatzeit ließ sich bislang nicht näher einschränken. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Feuer auf dem Aufbauplatz

In der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, zwischen 01.50 und 02.15 Uhr, brannten auf dem Aufbauplatz zwei mobile Toilettenhäuschen komplett ab. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen kurz vor bzw. während der Brandzeit. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht in der Haselhecke – Schaden an grauem Ford C-Max

Der Schaden an dem grauen Ford C-Max ist an der Stoßstange hinten links und beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Der Ford parkte zur fraglichen Unfallzeit zwischen 15 Uhr am Freitag, 30. Juni und 09 Uhr am Montag 03. Juli vorwärts eingeparkt mit der Front zum Haus auf der Grundstückszufahrt zum Anwesen Haselhecke 16.