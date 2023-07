Korbach: Die Polizei-News

Landkreis Waldeck-Frankenberg – Vermehrt Taschendiebstähle in Geschäften, alleine vier Fälle gestern in Korbach, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg registriert seit Monaten eine Zunahme von Taschendiebstählen in Discountern, Lebensmittelmärkten und anderen Geschäften. Überwiegend sind die Opfer ältere Frauen, denen die Geldbörsen aus ihren Handtaschen gestohlen werden. Alleine in Korbach wurden gestern (Montag, 3. Juli) vier Fälle angezeigt, in Bad Arolsen schlugen Taschendiebe einmal zu. Aber auch in Geschäften im gesamten Land kreis Waldeck-Frankenberg kam es in den letzten Wochen und Monaten zu mehreren gleichgelagerten Fällen. Die Ermittler erbitten Zeugenhinweise. Außerdem möchte die Polizei dies zum Anlass nehmen, um erneut vor diesem altbekannten Phänomen zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Wichtig: Die Handtasche gehört nicht in den Einkaufswagen!

Erster Fall

In Bad Arolsen traf es gegen 09.00 Uhr eine 62-jährige Frau aus Waldeck, die bei einem Discounter in der Korbacher Straße einkaufte. Als sie an der Kasse zahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie weg war Dieses befand sich in einem Rucksack, den die Frau auf dem Rücken trug. Den Diebstahl selbst hatte die Frau nicht bemerkt, ein unbekannter Täter muss den Druckknopf des Rucksacks geöffnet und das Portemonnaie daraus gestohlen haben. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld, Ausweispapiere und eine Debitkarte

Zwischen 10.30 und 11.00 Uhr schlugen die Taschendiebe viermal in Korbach zu.

Zweiter Fall

In einem Discounter im Südring traf es eine 52-Jährige aus Frankenberg und 82-jährige Korbacherin. In beiden Fällen gelang es den Taschendieben unbemerkt die Handtaschen der Frauen zu öffnen und die Geldbörsen zu stehlen. Die Opfer stellten die Diebstähle erst an der Kasse fest.

Dritter Fall

Eine 54-jährige aus Vöhl wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Flechtdorfer Straße bestohlen. Hier entwendeten die Täter ein Portemonnaie aus der am Körper getragenen Handtasche. Bei diesem Taschendiebstahl ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei bisher unbekannte Frauen, die wie folgt beschrieben werden konnten:

Erste Frau: Etwa 55 Jahre alt, etwa 155 cm groß, dunkle, kurze, glatte Haare, helle Hautfarbe.

Zweite Frau: Etwa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle, kurze, glatte Haare.

Der vierte Fall

Dieser ereignete sich in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Einer 72-Jährigen aus Medebach wurde ebenfalls das Portemonnaie gestohlen, welches sie in einer Tasche hatte, die wiederum am Einkaufswagen hing. Sie hatte den Diebstahl noch im Geschäft bemerkt, nachdem ihr drei Frauen auffielen, die ihr verdächtig nahegekommen waren. Die verdächtigen Frauen konnte sie wie folgt beschreiben:

Erste Frau: Etwa 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, dunkle Haare, normale Statur.

Zweite Frau: 40 bis 45 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur.

Dritte Frau: 35 bis 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, normale Figur, Handtasche,

Alle drei Frauen haben eine normale Figur, führten eine Handtasche mit und sollen Osteuropäerinnen sein.

In allen Fällen befanden sich befanden sich Bargeld, Ausweispapiere und Debitkarten in den Portemonnaies der Frauen. Glücklicherweise hatte keines der Opfer die PIN zu den gestohlenen Karten in den Portemonnaies

Nachdem die Taschendiebstähle angezeigt wurden, leitete die Polizei Korbach sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die aber erfolglos blieben.

Die Ermittler der Polizei Korbach gehen davon aus, dass es einen Tatzusammenhang bezüglich der beschriebenen Taschendiebstähle gibt. Sie erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Zeuge eines Diebstahls geworden ist oder Hinweise auf die tatverdächtigen Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel.-Nr. 05631/9710 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.