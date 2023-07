Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Hofbieber. Am Dienstagmorgen (04.07.), gegen 6.20 Uhr, kam es in Kleinsassen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die Frau aus Ehrenberg mit ihrem VW Polo die Landstraße 3379 von Kleinsassen kommend in Richtung Armenhof, als sie aus noch unklarer Ursache zunächst rechts auf die Bankette geriet und anschließend linksseitig der Fahrbahn einen Hang hinunterfuhr. Nach mehreren Metern kam das Fahrzeug auf einer Wiese an einem Baum sowie einer Hecke zum Stehen. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem Pkw aussteigen, wurde aber dennoch zur medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei den Unfall entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig vollgesperrt.

Unfall – Zeugen gesucht

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (03.07.). Ein 62-jähriger Bus-Fahrer befuhr gegen 12.40 Uhr die Kämmerzeller Straße in Richtung Lüdermünd. In Höhe der Hausnummer 5 kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Kleinbus-Fahrerin, welche nach aktuellem Kenntnisstand rückwärts aus dem Grundstück ausparken wollte. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) – Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main haben

Beamte der Bundespolizei am Montag zwei Haftbefehle vollstrecken können, als sie

einen 23-jährigen Mann aus Darmstadt überprüften. Die Staatsanwaltschaft

Darmstadt suchte den 23-Jährigen wegen Körperverletzung und Erschleichen von

Leistungen gleich mit zwei Haftbefehlen. Insgesamt stand bei dem Mann noch eine

Freiheitsstrafe von insgesamt 250 Tagen im Raum. Da er die ersatzweise Zahlung

von insgesamt 2600 Euro zur Abwendung der Freiheitsstrafe nicht aufbringen

konnte, wurde er nach seiner Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt

eingeliefert.

Auseinandersetzung mündet in Schlägerei am Bahnhof

Fulda (ots) – In einer körperlichen Auseinandersetzung endete gestern Abend

(3.7. / 21:34 Uhr) ein Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 26-Jährigen

in einer Bar am Bahnhof Fulda. Nach einem Wortwechsel soll der 25-Jährige den

26-Jährigen zunächst gewürgt und anschließend zu Boden gebracht haben. Daraufhin

soll der 26-jährige vom Angreifer mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper

getreten worden sein, bis eine Begleitperson des Opfers eingriff und den

Angreifer mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf schlug.

Ein anderer Besucher der Gaststätte beobachtete den Vorfall und meldete sich

beim Bundespolizeirevier Fulda. Die eingesetzten Streifen konnten die Personen

voneinander trennen und von allen Beteiligten die Personalien aufnehmen.

Das 26-jährige Opfer musste aufgrund der Verletzungen einen Arzt aufsuchen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich

unter der Tel.-Nr.: 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Frau im Zug sexuell belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Flieden (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am 27. Juni 2023

(Dienstagabend, 23:11 Uhr) eine 18-jährige Frau aus Gründau. Die junge Frau war

im RE4539 auf der Fahrt von Fulda in Richtung Flieden unterwegs. Ein 45-jähriger

Zugbegleiter soll die 18-Jährige unsittlich am Körper berührt und ihre Hand auf

sein Geschlechtsteil gelegt haben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen an dem

Abend weitere Frauen von dem Bahnmitarbeiter angesprochen worden sein. Die

18-jährige Frau erstatte anschließend bei der Polizeistation Gelnhausen

Strafanzeige.

Zeugen gesucht! Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion

Kassel.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten

wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Versuchter Einbruch in Jugendeinrichtung

Fulda. Eine Jugendeinrichtung in der Straße „Vor dem Peterstor“ wurde am Dienstagmorgen (04.07.), gegen 1 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam beschädigten die Einbrecher die Glasscheibe einer Zugangstür. Es gelang den Tätern nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht, die Räumlichkeiten zu betreten, woraufhin sie flüchteten. Aufmerksame Zeugen beobachteten zwei Personen zur Tatzeit am Tatort, die wie folgt beschrieben werden können:

Person 1: männlich etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß schlanke Statur trug einen dunklen Kapuzenpullover

Person 2: weiblich etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß schlanke Statur trug dunkle Kleidung



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de