Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher an Sportlerheim zugange,

Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße, 02.07.2023, 17.00 Uhr bis 03.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag haben Einbrecher in Königstein das Vereinsheim eines Sportvereins ins Visier genommen. Unbekannte machten sich zwischen dem frühen Sonntagabend und Montagmorgen an mehreren Zugangstüren es in der Falkensteiner Straße befindlichen Gebäudes zu schaffen. Dabei richteten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Zwar hielten die angegangenen Türen stand, jedoch konnten sich die Täter Zugang zu einem anderen Raum verschaffen. Dort brachen sie einen Schrank auf, aus dem sie anschließend einen Koffer mit mehreren sogenannten „Leistungstrackern“ entwendeten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 2.700 Euro. Hinweise werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegengenommen.

Einbruch in Kita-Büro,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg, 02.07.2023, 17.00 Uhr bis 03.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Mammolshain kam es in der Nacht auf Montag zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatten Unbekannte über Nacht eine Balkontür aufgebrochen und sich so Zugang zu einem Büroraum der im Pfarrer-Bendel-Weg gelegenen Kita verschafft. Gestohlen wurde Bargeld sowie ein Laptop. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mülltonnen abgebrannt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Fischbacher Straße, 03.07.2023, gg. 23.50 Uhr

(pa)Am späten Montagabend musste die Feuerwehr in Bad Homburg Kirdorf zu einem Brand mehrerer Mülltonnen ausrücken. Gegen 23.50 Uhr meldete ein Anwohner ein Feuer in der Fischbacher Straße auf einem umzäunten Abstellplatz für Mülltonnen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt vier Tonnen in Flammen standen. Zudem wurden ein kleines Stück der angrenzenden Grünfläche sowie einige Äste eines Baumes durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche Verursachung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Kollision nach Vorfahrtsverstoß,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 03.07.2023, gg. 14.15 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag kam es in der Friedrichsdorfer Bahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 67-Jährige aus Weilrod mit ihrem VW die Bahnstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Berliner Straße. Gleichzeitig beabsichtigte die Fahrerin eines Audi – eine 53-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis -, von der L 3057 kommend nach links auf die Bahnstraße abzubiegen. Dabei missachtete die Audi-Fahrerin die Vorfahrt des von links herannahenden VW, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Dabei zog sich die 53-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide Pkw wurden infolge der Kollision stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 30.000 Euro geschätzt.