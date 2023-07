Bergstrasse

Mörlenbach: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) – Die Weschnitztalschule in der Schlesierstraße geriet in der

Nacht zum Dienstag (04.07.) gegen 4.00 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und brachen anschließend im Gebäude

die Tür zum Sekretariat auf. Aus einer Geldkassette ließen sie dort Bankkarten

mitgehen.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Heppenheim haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben um Kontaktaufnahme unter der

Rufnummer 06252/7060. Insbesondere fragen die Ermittler: Wer hat zwischen 3.30

und 5.20 Uhr im Bereich des Sportplatzes drei Männer bemerkt, von denen einer

eine längliche, helle Leinentasche mitführte?

Wald-Michelbach: Autoaufbruch auf dem Parkplatz an der Sommerrodelbahn

Wald-Michelbach (ots) – Am Montagnachmittag (03.07.) wurde der Parkplatz an der

Sommerrodelbahn in Kreidach zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter

verschafften sich zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem

dort geparkten blauen Mercedes und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine

Digitalkamera sowie sonstiges Foto- und Filmzubehör.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Bensheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bensheim (ots) – Einen 22 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Bensheim am Montagnachmittag (03.07.) in der Wormser Straße.

Die Ordnungshüter bemerkten rasch, dass der 22-jährige wohl unter Drogeneinfluss

am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und

musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun erwartet ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Verkehrsunfall

Gem. Lampertheim (ots) – Am Montag (03.07.) ereignete sich gegen 01:50 Uhr auf

der BAB 67 von Lorsch kommend in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck ein

Verkehrsunfall. Ein Pannen-Pkw stand auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Ein

auf der rechten Spur fahrender Lkw sah diesen und wechselte auf die mittlere von

drei Spuren. Ein hintendran fahrender ungarischer Pkw fuhr dem Lkw aus bisher

ungeklärten Gründen auf. Hinter dem Pkw kam nun ein weiterer Lkw. Dieser

versuchte auszuweichen, schaffte es jedoch nicht mehr und streifte den Pkw. Der

33-jährige ungarische Fahrer des Pkws konnte das Fahrzeug verlassen. Er wurde

durch den Unfall nur leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Zwecks Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim für

ca.eine Stunde voll gesperrt werden.

Darmstadt

Darmstadt / Erzhausen: 17-jähriger Rollerdieb in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Ein 17-Jähriger wird sich nach seiner Festnahme am frühen

Sonntagmorgen (2.7.) zukünftig in zahlreichen Verfahren strafrechtlich

verantworten müssen. Am Montag (3.7.) war der junge Mann auf Antrag der

Staatsanwalt Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt worden. Seiner Vorführung

war eine Festnahme am Sonntag (2.7.) vorausgegangen, nachdem er wiederholt auf

frischer Tat ertappt wurde, als er einen Roller in der Heinestraße entwenden

wollte. Und auch am Donnerstag (29.6.)zuvor war er bereits in Erzhausen und dort

in der Bahnstraße aufgefallen und vorläufig festgenommen worden. Dort hatte er

unberechtigt ein Grundstück betreten und sich offenbar an der Garage zu schaffen

machen wollte. Doch dem nicht genug. Weil er in den vergangenen Wochen mit

weiteren, mehr als zehn gleichgelagerten Taten mutmaßlich in Verbindung steht,

erließ der Richter einen Haftbefehl und schickte den Wohnsitzlosen in eine

Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren

Tatzusammenhängen dauern derweil an. Mit diesen ist das Kommissariat 35 betraut.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: Reizgas in Berufsschule versprüht / Kripo ermittelt

Darmstadt (ots) – Nachdem mutmaßlich Schüler einer Berufsschule am

Dienstagvormittag (4.7.) gegen 11.30 Uhr Reizgas in dem Treppenhaus eines

Schulgebäudes in der Martin-Buber-Straße versprühten, ermittelt die

Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Folge

des versprühten Reizgases wurden nach bisherigen Erkenntnissen 13 Personen

leicht verletzt. Eine wurde aufgrund der Beschwerden in ein Krankenhaus

gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Hinweise zu den

Tätern nehmen die Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt- Wixhausen: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Montag (3.7.) hatten

es ungebetene Besucher auf einen Kindergarten in der Bert-Brecht-Straße

abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam

Zugang zu den Räumen und entwendeten unter anderem Geld. Der Gesamtschaden wird

derzeit auf mehr als 2800 Euro beziffert. Das Kommissariat 43 in Darmstadt

ermittelt und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für Zeugenhinweise in der Sache

zu erreichen.

Darmstadt: Auseinandersetzung mündet in Schläge und Tritte / Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Darmstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen (3.7.) gerieten drei Männer aus noch

nicht bekannten Gründen im Herrngarten in Streit. Was zunächst mit einer

verbalen Auseinandersetzung gegen 6 Uhr begonnen haben soll, setzte sich rasch

in körperlichen Attacken gegenüber einem 38 Jahre alten Mann fort, der infolge

der Schläge und Tritte am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beide noch unbekannten Täter flüchteten. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass

es sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte und circa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer

gehandelt haben soll. Einer der beiden war von schlanker Statur und mit einem

lila-schwarz gestreiften T-Shirt über einer dunklen Hose und hellen Schuhen

bekleidet. Sein Komplize wurde als „kräftig“ beschrieben und trug zum Zeitpunkt

der Tat eine blaue Jeanshose, ein graues T-Shirt sowie ein blaues, langärmeliges

Oberteil. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Das Kommissariat

43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rüsselsheim: Container aufgebrochen-Werkzeuge und Diesel entwendet/Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

In der Zeit zwischen Freitagmittag (30.06.) und Montagmorgen (03.07.) haben Kriminelle aus Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge sowie aus einem dortigen Tank etwa 1000 Liter Diesel entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Nicht weit gekommen / Drei Festnahmen und Untersuchungshaft

Eppertshausen (ots) – Bei dem Versuch am frühen Sonntagmorgen (2.7.) Werkzeug

aus einem Baucontainer in der Lutherstraße zu entwenden, kamen drei Kriminelle

nicht weit. Dank des Hinweises von Zeugen, die auf das verdächtige Treiben gegen

2 Uhr aufmerksam wurden und umgehend die Polizei informierten, klickten die

Handschellen noch an Ort und Stelle und ihr Vorhaben, sich in einen nahe

gelegenen Wald zu flüchten scheiterte.

Bei ihrer Überprüfung stellten die Ordnungshüter unter anderem Diebesgut in

ihrem mitgeführten Auto sicher. Die drei 42, 46 und 47 Jahre alten Männer, von

denen zwei derzeit keinen festen Wohnsitz haben, wurden festgenommen und kamen

mit zur Wache. Dort verbrachten sie die Nacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt wurden sie am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle

drei einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Weil der 42-Jährige derzeit einen

Wohnsitz in Maintal vorweisen kann, wurde er gegen Auflagen vorerst wieder

entlassen. Seine beiden Begleiter schickte der Haftrichter in eine

Justizvollzugsanstalt. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren

Ermittlungen und der Frage betraut, ob die Tatverdächtigen für weitere

Straftaten verantwortlich sind. Diese Prüfungen dauern derzeit an.

Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer/ Pkw-Fahrer gesucht

Babenhausen (ots) – Am Montag (03.07.2023) ereignete sich gegen 22:20 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der Landstraße 3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim.

Hierbei wollte ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Schaafheim einen vor sich

fahrenden dunklen PKW der Kompaktklasse überholen. Im selben Moment wollte ein

22-jähriger Motorradfahrer aus Schaafheim die beiden PKW ebenfalls überholen,

sodass es zur Kollision zwischen PKW und Motorrad kam. Der Motorradfahrer

verletzte sich bei dem anschließenden Sturz leicht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von etwa 2.000 EURO. In diesem Zusammenhang wird der oder die

Fahrer(in) des vorausfahrenden PKW, vermutlich ausländischen Fabrikats in

dunkler, evtl. blauer Farbgebung, als Zeuge gesucht.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an unten aufgeführte

Polizeidienststelle in Dieburg.

Gross-Gerau

geparktes Fahrzeug angefahren –Zeugen gesucht – Biebesheim, Parkplatz Stadion (ots)

Im Zeitraum vom Samstag bis Montag morgen 06.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz „Stadion“ geparkter weißer Opel Astra an der Beifahrerseite stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben. Evtl. handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen Kastenwagen o.ä.

Hinweise bitte an die Pst. Gernsheim, Tel. 06258 – 9343-0 (Unfallfluchtermittlung).

Gernsheim: Blitzer beschädigt

Am Montag (03.07.) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Scheibe eines an der Landesstraße 3112 aufgestellten Blitzeranhängers mit schwarzer Sprühfarbe beschmierten und einschlugen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeistation Gernsheim ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Biebesheim: Kabel von Schwerlastkran durchtrennt und gestohlen/Mehrere zehntausend Euro Schaden

Auf ein Firmengelände in der Waldstraße verschafften sich Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagabend (01.07.) und Montagvormittag (03.07.) gewaltsam Zugang und durchtrennten anschließend ein zu einem dort befindlichen Schwerlastkran gehörendes 150 Meter langes Kabel. Die Unbekannten transportierten das Kabel vermutlich mit einem geeigneten Transportfahrzeug ab. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Odenwaldkreis