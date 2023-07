Sulzfeld: Nachmeldung: Säugling wird in Garten leicht verletzt – Polizei findet bei Nachbarn erlaubnispflichtige Schusswaffen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, ergaben sich bei einem Einsatz

anlässlich eines Nachbarschaftsstreits am Samstagabend in Sulzfeld erste

Verdachtsmomente, wonach ein sechs Monate alter Säugling durch einen Schuss

leicht am Oberarm verletzt worden sein könnte.

Im Rahmen der bislang durchgeführten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen

einschließlich kriminaltechnischer Spurenbetrachtung ist nach derzeitigem

Erkenntnisstand davon auszugehen, dass der 56-jährige Tatverdächtige am

Samstagabend sorglos in seinem Garten mit einem Luftgewehr geschossen hat. Dabei

könnte ein Projektil von einem Sichtschutzzaun abgelenkt worden sein und auf dem

Nachbargrundstück einen sechs Monate alten Jungen leicht verletzt haben, der

sich zu diesem Zeitpunkt im Freien aufhielt. Trotz dieses gefahrenträchtigen

Verhaltens liegen der Polizei mit diesem Ermittlungsstand keine konkreten

Hinweise vor, wonach der Beschuldigte beabsichtigt hatte, den Jungen gezielt zu

verletzen.

Unter Vermittlung sollen die Eltern des verletzten Kindes und der 56-jährige

Verdächtige ihre anhaltenden Streitigkeiten nunmehr besprochen und befriedet

haben. Beamte des Polizeireviers Bretten hatten bis dahin mit verstärkten

Präsenzmaßnahmen und direkter Ansprache an die Beteiligten dafür Sorge getragen,

dass der Streit nicht erneut eskaliert.

Gegenüber der Polizei verhielt sich der Verdächtige kooperativ. Gegen die

polizeiliche Sicherstellung aller Waffen und Munition aus seinem Besitz erhob er

keinen Widerspruch und verzichtete auch auf eine mögliche spätere Zurückgabe.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt weiterhin die kriminalpolizeilichen

Ermittlungen, nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und

waffenrechtlicher Verstöße. Die zuständige Waffenbehörde wird an den

Ermittlungen und deren Ergebnissen beteiligt.