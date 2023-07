Lambrecht: Märchenhafter Adventsmarkt 2023 abgesagt – Ersatzveranstaltung wird angeboten

Lambrecht – Da die Ausbauarbeiten um die prot. Kirche höchst wahrscheinlich in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden können und man in einer fast fertiggestellten Baustelle keine Veranstaltung ausführen kann, muss die Stadt Lambrecht leider den sehr beliebten märchenhaften Adventsmarkt auch für das Jahr 2023, absagen.

Geplant ist auf dem Friedrich-Ebert-Platz, einen kleineren Weihnachtsmarkt, als Ersatzveranstaltung anzubieten.

„Auch bei diesem Weihnachtsmarkt ist es unser Ziel, nicht nur unterschiedliches Essen und Trinken, sondern auch handwerkliche Kunst anzubieten.“ KARL-GÜNTER MÜLLER, STADTBÜRGERMEISTER

Der Weihnachtsmarkt findet am 1. Adventswochenende vom 1. bis 3. Dez. 2023 statt.

Die Personen, Vereine und Institutionen, die an dieser Veranstaltung Interesse haben und teilnehmen möchten, setzen Sie sich zeitnah mit der Stadt Lambrecht in Verbindung, da nur eine begrenzte Anzahl an Buden seitens der Stadt Lambrecht angeboten werden können (Kontakt: Tel. 06325/95410, E-Mail:stadt@lambrecht-pfalz.de).