Kaiserslautern – Die Stadtverwaltung Kaiserslautern hat Nachwuchs bekommen.

Noch-Oberbürgermeister Klaus Weichel und die baldige Oberbürgermeisterin Beate Kimmel begrüßten am Dienstagmorgen im Rathaus offiziell die 20 neuen Azubis des Ausbildungsjahrgangs 2023. Die acht jungen Männer und zwölf jungen Frauen decken die unterschiedlichsten Ausbildungsfelder ab, passend zum breiten Tätigkeitsspektrum innerhalb der Verwaltung. Von den 20 Personen begannen vier ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, drei zu Fachangestellten für Systemintegration, eine als Bauzeichnerin und eine als Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Dazu kommen acht, die den Bachelor of Arts in den Bereichen Verwaltung bzw. Soziale Arbeit anstreben sowie – erstmals in diesem Jahr – drei junge Kollegen, die den Bachelor of Engineering anstreben im Bereich Bauingenieur- bzw. Elektroingenieurwesen.

Beate Kimmel blickte in ihrer Ansprache auf ihre eigenen Anfänge im Rathaus vor 35 Jahren zurück. Sie betonte den Teamgedanken und würdigte die Bedeutung des Dienstes an der Allgemeinheit, den man in der Verwaltung verrichte. Sie und ebenso OB Weichel bedankten sich für das Vertrauen in die Stadt als Arbeitgeberin in Zeiten allerorts fehlender Fachkräfte. Zugleich sah der OB darin eine große Chance.

„Viele Kolleginnen und Kollegen im Haus entstammen der Baby-Boomer-Generation und gehen nun nach in nach in Ruhestand, darunter auch viele Führungskräfte. Das bedeutet, Sie alle haben nicht nur sehr gute Chancen, übernommen zu werden, sondern auch recht schnell in führende Position aufzusteigen.“

Der Rathauschef erläuterte den Azubis den Aufbau des Konzerns Stadt mit der Kernverwaltung und den vielen Beteiligungen, wodurch sich ein sehr breites Tätigkeitsfeld ergebe. Die Stadtverwaltung sei, so Weichel, in vielerlei Hinsicht eine hervorragende Arbeitgeberin, die ihren Angestellten nicht nur Sicherheit, sondern viele Weiterbildungsmöglichkeiten biete.