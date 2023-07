Kreis Kaiserslautern – Landrat Ralf Leßmeister besuchte zusammen mit seinen beiden Amtskollegen Dr. Theophil Gallo und Otto Rubly aus den Nachbarkreisen Saarpfalz-Kreis und Kusel den polnischen Partnerkreis Olesno.

Der polnische Landrat Roland Fabianek hatte die Gäste aus Deutschland zur offiziellen Unterzeichnung der so genannten Trippstadter Erklärung vom 29. Juni bis 2. Juli nach Olesno eingeladen. Aus der Ukraine kam Bürgermeister Rostyslav Zaremba, dessen Samtgemeinde Bogorodchany wiederum partnerschaftlich mit Olesno verbunden ist.

Bereits im vergangenen November hatte sich die Gruppe in dieser Zusammensetzung im Landkreis Kaiserslautern auf Initiative von Landrat Leßmeister erstmals getroffen. Bei einem intensiven Gespräch in Trippstadt hatte man sich über Möglichkeiten künftiger Zusammenarbeit und Kooperation ausgetauscht und die Inhalte für die Trippstadter Erklärung gemeinsam festgelegt. Darin erklären die Unterzeichnenden angesichts des Krieges in der Ukraine ihre Bereitschaft, bereits bestehende partnerschaftliche internationale Beziehungen weiter auszubauen und Formen der Kooperation zu schaffen, die es ermöglichen, Wissen und Erfahrungen gemeinsam in Arbeitsgruppen, Austauschen und Projekten umzusetzen. Da die Ukraine seit Juni 2022 offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen wurde, wird auch erklärt, dass die Unterzeichner durch die Kooperation mit den Beteiligten aus der Ukraine diesen Status auf der kommunalen Ebene umsetzen und auch hierdurch die Ukraine unterstützen möchten.

Bei der feierlichen Unterzeichnung der Trippstadter Erklärung im Ratssaal der Kreisverwaltung Olesno waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Kreistags Olesno anwesend. Aus dem nur rund 80 Kilometer entfernten Kreis Brzeg, der partnerschaftlich mit dem Kreis Kusel verbunden ist, war die stellvertretende Landrätin Ewa Smolinska vor Ort.

In dieser Feierstunde unterzeichneten die beiden Landräte Ralf Leßmeister und Roland Fabianek eine weitere Urkunde: Diese bekräftigt erneut die vor 20 Jahren geschlossene Partnerschaft der beiden Landkreise Kaiserslautern und Olesno, aus der eine tiefe Freundschaft gewachsen ist. Die Feierlichkeiten dieses Partnerschaftsjubiläums wurden damals coronabedingt verschoben und werden bei Gelegenheit nachgeholt.

Auf dem weiteren Programm standen noch Besuche im Guss- und Armaturenwerk Oras, in der Möbelausstellung der Firma Kler, die Besichtigung der Pilgerkirche der Heiligen St. Anna und die Teilnahme an einem Korso von 200 Feuerwehrfahrzeugen aus der gesamten Region. Zu der kleinen Delegation aus Deutschland gehörten auch die Europabeauftragte des Saar-Pfalz-Kreises Dr. Violetta Frys und die Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises Kaiserslautern Dr. Georgia Matt-Haen.

„Es war ein schöner Besuch bei Freunden und ich freue mich ganz besonders, dass die hervorragende interkommunale Zusammenarbeit zwischen unseren benachbarten Landkreisen nun auch gemeinsame Freunde in Polen und in der Ukraine mit einschließt“,

betont Landrat Leßmeister als Resümee dieses gemeinsamen Besuchs.