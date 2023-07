Neustadt: Literaturvilla #37 präsentiert „Lyrik im Quadrat“ am 06. Juli 2023

Neustadt an der Weinstraße – Der Brot und Kunst-Verlag wurde von Florian Arleth in Heidelberg im Sinne einer Gegenbewegung zum herkömmlichen Literaturbetrieb ins Leben gerufen. Inzwischen ist der Verlag nach Haßloch in der Pfalz umgezogen. Neben einzelnen Romanen und Anthologien ist über die Jahre mit „Lyrik im Quadrat“ die erfolgreichste und den Verlag am besten repräsentierende Reihe entstanden.

„Lyrik im Quadrat“ bietet zeitgenössische Dichtkost, grenzüberschreitend, generationsübergreifend, die Lebenskunst quadrierend. Jedes der sehr handlichen Bücher dieser Reihe misst 115 auf 115 Millimeter und ist taschenerprobt wie auch auf das Wesentlichste verdichtet. Auf 60 bis 100 Seiten enthält „Lyrik im Quadrat“ Texte in Kombination mit Bildmaterial, das von Fotografien über Typografien bis hin zu Gemälden reicht. Die Reihe wächst ständig an, so dass sich auch immer wieder neue Autoren hinzugesellen.

In der Literaturvilla lesen am Donnerstag, 6.7.2023, die jüngst erschienenen Autorinnen und Autoren aus der Reihe „Lyrik im Quadrat“: Paula C. Georges, Felix Gutensohn, Paul Blau und Jack Savant. Musikalisch und atmosphärisch umrahmt wird die Veranstaltung durch den Heidelberger Liedermacher belmonte.

Paula C. Georges Paul Blau Fotos: B&K-Verlag

Donnerstag, 6.7.2023, 19 Uhr, Sartoriussaal in der Parkvilla im Kulturzentrum Herrenhof

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.