Neustadt: „Verwaltung trifft Literatur“ – Lesung aus dem Buch „Songkran – Geschichte eines Elefanten“ am 19. Juli 2023

Neustadt an der Weinstraße – Zu den Aufgaben des Referates „Naturschutz“ der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) zählt auch der Artenschutz. Die Autorin und Künstlerin Jacklyn Gratzfeld möchte in ihrem Buch „Songkran – Geschichte eines Elefanten“ auch für den Artenschutz sensibilisieren und den Elefanten die notwendige Wertschätzung und Unterstützung zum Überleben erhalten.

Jacklyn Gratzfeld möchte Sie in eine fremde, bunte und exotische Welt entführen. Sie hat auf ihren Reisen in den Dschungel die Heimat der Elefanten kennenlernen dürfen und schildert diese Erfahrungen in dem Buch. Songkran erzählt vom langen Leben eines thailändischen weiblichen Elefanten, der in Freiheit lebt, gefangen wurde und als Arbeitselefant missbraucht wurde. Die Geschichte hatte ein „Happy End“, weil Songkran ihren Lebensabend wieder unter guten Umständen verbringen durfte. Das Buch wurde mit Bildern von der Künstlerin Jacklyn Gratzfeld selbst illustriert. Nach einer Einführung in das Thema und Informationen liest sie aus ihrem Buch und kommentiert auch das Gelesene. Anschließend steht sie Ihnen für Fragen zum Buch und zum Schutz der Elefanten gerne zur Verfügung.

Mittwoch, 19. Juli 2023, 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, in 67433 Neustadt an der Weinstraße.