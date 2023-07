Sulzfeld – Nachmeldung zu: Säugling wird in Garten leicht verletzt – Polizei findet bei Nachbarn erlaubnispflichtige Schusswaffen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, ergaben sich bei einem Einsatz

anlässlich eines Nachbarschaftsstreits am Samstagabend in Sulzfeld erste

Verdachtsmomente, wonach ein sechs Monate alter Säugling durch einen Schuss

leicht am Oberarm verletzt worden sein könnte.

Im Rahmen der bislang durchgeführten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen

einschließlich kriminaltechnischer Spurenbetrachtung ist nach derzeitigem

Erkenntnisstand davon auszugehen, dass der 56-jährige Tatverdächtige am

Samstagabend sorglos in seinem Garten mit einem Luftgewehr geschossen hat. Dabei

könnte ein Projektil von einem Sichtschutzzaun abgelenkt worden sein und auf dem

Nachbargrundstück einen sechs Monate alten Jungen leicht verletzt haben, der

sich zu diesem Zeitpunkt im Freien aufhielt. Trotz dieses gefahrenträchtigen

Verhaltens liegen der Polizei mit diesem Ermittlungsstand keine konkreten

Hinweise vor, wonach der Beschuldigte beabsichtigt hatte, den Jungen gezielt zu

verletzen.

Unter Vermittlung sollen die Eltern des verletzten Kindes und der 56-jährige

Verdächtige ihre anhaltenden Streitigkeiten nunmehr besprochen und befriedet

haben. Beamte des Polizeireviers Bretten hatten bis dahin mit verstärkten

Präsenzmaßnahmen und direkter Ansprache an die Beteiligten dafür Sorge getragen,

dass der Streit nicht erneut eskaliert.

Gegenüber der Polizei verhielt sich der Verdächtige kooperativ. Gegen die

polizeiliche Sicherstellung aller Waffen und Munition aus seinem Besitz erhob er

keinen Widerspruch und verzichtete auch auf eine mögliche spätere Zurückgabe.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt weiterhin die kriminalpolizeilichen

Ermittlungen, nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und

waffenrechtlicher Verstöße. Die zuständige Waffenbehörde wird an den

Ermittlungen und deren Ergebnissen beteiligt.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung vor Diskothek

Karlsruhe (ots) – Zwei 29 und 32 Jahre alte Männer wurden in der Nacht auf

Sonntag bei einer Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten

Personengruppe vor einer Diskothek in der Karlsruher Innenstadt verletzt. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erhebung zufolge gerieten die beiden Männer gegen 00:30 Uhr vor einem

Musikclub in der Waldstraße offenbar grundlos mit einer mehrköpfigen

Personengruppe in Streit. Im Zuge der Streitigkeiten schlugen die Unbekannten

mehrfach mit Fäusten und einem Teleskopschlagstock auf die Geschädigten ein.

Einer der Angreifer führte wohl auch ein Messer mit sich und richtete dieses

während der Auseinandersetzung bedrohlich gegen die beiden Männer. Nachdem sich

mehrere bislang unbekannte Passanten auf die Aggressoren einredeten, ließen

diese von ihren Opfern ab und flüchteten auf der Waldstraße in Richtung Zirkel.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die

Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Die beiden 29 und 30 Jahre alten Geschädigten erlitten bei dem Angriff nach

derzeitigem Sachstand leichte Verletzungen in Form von Platzwunden und

Prellungen und wurden vom alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Bei den Angreifern soll es sich laut den Tatopfern um vier junge Männer im Alter

von circa 20 Jahren mit athletischem Körperbau und arabischem Erscheinungsbild

handeln. Der Tatverdächtige, der den Schlagstock führte sei etwa 185 cm groß

gewesen und habe einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose getragen. Einer

der Mittäter sei etwa 180 cm groß und mit einer dunkelblauen Jeanshose und einem

weißen Pullover bekleidet gewesen. Zwei weitere Männer seien zwischen 170 und

180 cm groß gewesen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu

melden.

Karlsruhe – Einbrecher in Neureut unterwegs

Karlsruhe (ots) – Insgesamt drei Einbruchsversuche und einen Wohnungseinbruch

hatte die Polizei am vergangenen Wochenende in Karlsruhe-Neureut zu verzeichnen.

Zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr und Samstagmorgen, 08:30 Uhr gelangten

Unbekannte über den Hof auf das Anwesen eines in der Neureuter Hauptstraße

gelegenen Wohnhauses. Hier versuchten die Täter, die Haustür gewaltsam zu

öffnen, was ihnen offensichtlich misslang. Anschließend begaben sich die

Einbrecher zum Hinterhaus des Wohnanwesens und versuchten auch dort erfolglos,

die Tür aufzuhebeln. Der entstandene Gesamt-Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro

geschätzt.

In der Petrus-Waldus-Straße versuchten in der Nacht zum Samstag ebenfalls

unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr, über die Terrassentür in eine Wohnung

einzubrechen. Hierbei lösten die Eindringlinge einen Alarm aus und entfernten

sich unerkannt.

Gegen 02:45 Uhr beobachtete ein Zeuge einen unbekannten männlichen Täter, der

sich zunächst an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der

Schönenberger Straße aufhielt und danach über den Garten verschwand. Der

Unbekannte verschaffte sich anschließend über die Terrassentür gewaltsam Zutritt

in das Wohnhaus. Aufgrund der dabei verursachten lauten Geräusche wurde eine

Bewohnerin wach, weshalb der Einbrecher die Flucht ergriff.

Über die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschaden kann noch keine

Angabe gemacht werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Auto kollidiert mit Baum – 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger Autofahrer am

Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 607 bei

Ettlingen-Oberweier zu.

Ersten Feststellungen der Polizei Ettlingen zufolge, fuhr der 19-Jährige gegen

16:15 Uhr mit einem VW Golf auf der L 607 aus Richtung Ettlingen kommend.

Zwischen Oberweier und Sulzbach kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann konnte

selbständig aus dem Auto aussteigen, musste aber zur Behandlung der Verletzungen

mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Betrüger erbeuten mit „Schockanruf“ wertvolle Schmuckstücke – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gelang es Unbekannten durch einen betrügerischen

Anruf bei einer 80-Jährigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu

erbeuten.

In den Mittagstunden meldeten sich Trickbetrüger telefonisch bei einer

80-jährigen Frau aus Grünwinkel. Eine Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus

und behauptete, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall

verursacht hätte und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, um eine

Inhaftierung zu verhindern. In gutem Glauben ihrer Enkelin helfen zu können,

übergab die Seniorin in der Folge einer unbekannten Abholerin mehrere wertvolle

Schmuckstücke. Anschließend verschwand die Abholerin unerkannt.

Die Geschädigte beschreibt die Frau als auffallend kleines, junges Mädchen, mit

dunklen, lockigen Haaren und einem dunklen Teint. Offenbar trug die Unbekannte

eine helle Strickjacke und helle kurze Hosen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter der 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Karlsruhe (ots) – Offenbar ohne fremdes Zutun stürzte am frühen Samstagmorgen

ein E-Scooter-Fahrer in der Karlsruher Oststadt und trug dabei Kopfverletzungen

davon.

Gegen 03:20 meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der in der

Georg-Friedrich-Straße neben einem E-Scooter lag und nicht ansprechbar war. Im

Rahmen der wenig später erfolgten Erstversorgung und Unfallaufnahme stellten

Polizei und Rettungsdienst bei dem 52-jährigen Fahrzeuglenker deutlichen

Alkoholgeruch fest. Nach den ersten Feststellungen war der Unglücksfahrer mit

rund 1,2 Promille alleinbeteiligt gestürzt. Mit mehreren Platzwunden im Gesicht,

einer Augenverletzung sowie dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung musste der

52-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bretten – Sexueller Übergriff nach Peter-und-Paul-Fest – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-jährige Frau in der

Nacht auf Samstag in Bretten sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die junge Frau nach dem Besuch des

Peter-und-Paul-Fest gegen 03:00 Uhr auf dem Heimweg. An der Kreuzung Garten- und

Kurpfalzstraße kam der 19-Jährigen ein Mann entgegen und bedrängte sie offenbar

sofort. Der Unbekannte drückte sie gegen eine Hauswand und berührte sie gegen

ihren Willen am Gesäß und an den Brüsten. Als die Geschädigte sich zur Wehr

setzte und den Täter wohl im Gesicht kratzte, ließ dieser von ihr ab.

Anschließend flüchtete die Frau nach Hause und verständigte am Mittag die

Polizei.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 180

bis 190 cm groß. Er sei von deutscher Erscheinung gewesen, habe einen auffällig

dicken Bauch gehabt und trug ein historisches helles Leinengewand mit einem

dunklen Gürtel. An dem Gürtel sei eine Ledertasche mit goldfarbener

Verschlussbrosche befestigt gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Drogenfund bei Personenkontrolle

Karlsruhe (ots) – Bei der Kontrolle eines 47-Jährigen am Karlsruher Hauptbahnhof

und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte am

Samstagvormittag Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher. Der

mutmaßliche Eigentümer des Rauschgifts wurde vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge unterzog eine Streife der Bundespolizei Karlsruhe

den 47-Jährigen gegen 11:00 Uhr einer Personenkontrolle, da dieser beim

Erblicken der Beamten seine Laufrichtung unvermittelt änderte und sichtlich

nervös wirkte. Während der Kontrolle entdeckten die Polizisten im Rucksacke des

Mannes rund 70g Amphetamin sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt u.a. weitere Betäubungsmittel

und mehrere Schlagwaffen sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ettlingen – Autofahrer gefährdet den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 05:30 Uhr einen Autofahrer

zwischen Ettlingen und Karlsruhe, welcher offenbar nicht mehr in der Lage war,

sein Fahrzeug sicher zu führen. Gestoppt wurde ein 25-jähriger Mann, der weder

eine Alkoholisierung noch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel aufwies.

Offenbar hatte der Mann zuvor weit über die reguläre Arbeitszeit hinaus

gearbeitet und war stark übermüdet.

Zunächst fiel der Mann auf der Durlacher Straße auf. Hier war er in

Fahrtrichtung Durlach Aue unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Im weiteren

Verlauf fuhr der Mann auf die Bundestraße 3 auf und geriet dort in den

Gegenverkehr. Offenbar kam es hier beinahe zu einer Kollision, welche lediglich

durch ein Ausweichmanöver des bislang unbekannten Gegenverkehrs verhindert

werden konnte. Nach anschließender Überquerung der Seehofkreuzung fuhr das Auto

weiter in Richtung Landesstraße 605. Hier kam der Pkw nach links ab und

kollidierte beinahe mit der Leitplanke. Schließlich konnte der Fahrer gestoppt

und einer Polizeikontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer muss sich nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs

verantworten.

Zeugen sowie geschädigte oder gefährdete Personen werden gebeten, sich

telefonisch unter 07243-32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Auto überschlägt sich zweifach

Karlsruhe (ots) – Eine 27-jährige Autofahrerin verlor am Samstag gegen 2:00 Uhr

auf der Bundesautobahn 5 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie einen

Verkehrsunfall verursachte. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu

und an ihrem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die 27-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs, als

sie auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte mit der seitlichen

Betonschutzwand kollidierte. Im Anschluss überschlug sich ihr Auto zweifach und

kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Endstand. Auf der Autobahn verteilten sich

diverse Fahrzeugteile und Glassplitter, so dass an einem weiteren Fahrzeug

geringer Sachschaden entstand.

Nicht nur aufgrund des Verkehrsunfalls muss sich die Frau nun verantworten, auch

war sie aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung offenbar nicht in der Lage

ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest

wies die 27-Jährige rund 1,6 Promille auf.

Stutensee – Einbrüche in zwei Vereinsheime – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in zwei

Vereinsheime im Stutenseer Ortsteil Blankenloch ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter

gegen 01:15 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Eggensteiner Straße. Der

Einbrecher beschädigte offenbar zunächst mehrere Überwachungskameras und machte

sich dann an einer Kasse zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang

nicht bekannt.

Der mutmaßliche Dieb ist ersten Erhebungen zufolge circa 30 Jahre alt, etwa 180

bis 190 cm groß und von osteuropäischer Erscheinung. Er hat schwarze kurze

Haare, einen Dreitagebart und trug schwarze Turnschuhe sowie weiße Handschuhe.

Zudem führte er einen Rucksack und eine Taschenlampe mit sich.

In der gleichen Straße hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend,

23:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:45 Uhr die Tür zur Garage eines weiteren

Vereinsheims auf und drangen anschließend gewaltsam in das Vereinsgebäude ein.

Die Höhe des entstandenen Sach-und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.