Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schnelle Fahndung nach Handydiebstahl führt zum Erfolg

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag meldete sich ein 23-Jähriger

bei dem Polizeirevier Hockenheim und gab an, dass sein Mobiltelefon gestohlen

wurde. Über seine Handyortung konnte er sehen, dass sich das Mobiltelefon auf

der TUR Hockenheim befindet. Eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf begab

sich daraufhin an die Örtlichkeit. In der Zwischenzeit verlagerte sich der

Ortungsstandort des Mobiltelefons jedoch in das Stadtgebiet Hockenheim in

Richtung Continentalstraße / In der Clamm, wo kurze Zeit später zwei männliche

Personen, jeweils mit einem Mobiltelefon in der Hand, vor Ort stehend

festgestellt werden konnten. Der Eigentümer des Handys wurde angewiesen sein

Mobiltelefon anzuklingeln. Hierauf klingelte das Mobiltelefon, welches einer der

Männer gerade in den Händen hielt. Der 42-Jährige gab an, dass er das

Mobiltelefon von einem Kumpel in Frankfurt a. Main käuflich erworben hatte. Das

Handy konnte durch die Beamten seinem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben

werden. Wie der 42-Jährige nun tatsächlich in den Besitz des Handys kam und wer

den Diebstahl begangen hat, ist aktuell noch Stand der Ermittlungen.

BAB 61/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse und verursacht Unfall

BAB 61/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam es auf der BAB 61

gegen 11.30 Uhr zu einer Staubildung, bei welchem eine Rettungsgasse gebildet

wurde. Ein 62-jähriger Porsche-Fahrer befand sich deshalb äußerst links auf der

linken der beiden Fahrspuren. Am Dreieck Hockenheim wollte dieser auf die BAB 6

in Fahrtrichtung Mannheim wechseln. Hierzu setzte er seinen Blinker, schaute

nach rechts und leitete auf seinem Fahrstreifen den Wechselvorgang ein. Als der

62-Jährige noch auf seiner Fahrspur äußerst rechts war, gab es plötzlich einen

lauten Schlag. Hier fuhr ein 48-Jähriger Motorrad-Fahrer zuvor verbotswidrig die

Rettungsgasse entlang und prallte während der 62-Jährige den Fahrstreifen

wechseln wollte, in den vorderen rechten Kotflügel des Autos. Durch den Aufprall

verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich leicht.

Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Rückstau verursacht Unfall

BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 46-jähriger Ford-Fahrer und

ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer befuhren am Sonntag gegen 20.45 Uhr den linken

Fahrstreifen der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Verkehr war auf Grund der

Baustelle in Höhe St. Leon-Rot leicht stockend und die Fahrzeuge mussten

aufgrund der gegebenen Verkehrssituation abbremsen. Der Ford-Fahrer bemerkte

dies zu spät und fuhr in Folge dessen auf den Hyundai auf. Verletzt wurde bei

dem Unfall keiner der Beteiligten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

21.000 Euro.

Eppelheim: Medizinischer Notfall führt zum Unfall

Eppelheim (ots) – Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag gegen 2.20

Uhr in Eppelheim die Schillerstraße in Richtung Jakob-Ruppert-Straße. Kurz

nachdem das Fahrzeug die Schulstraße überquerte, kam dies nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte in den dortigen Gartenzaun eines Hauses. Dort blieb der

Citroen mit der Fahrzeugfront im besagtem Garten stehen. Die Anwohnerin bemerkte

den Unfall und setzte hierauf einen Notruf ab. Fast zeitgleich trafen Ersthelfer

am Unfallort ein. Diese begaben sich umgehend zum Fahrzeug und fanden den Fahrer

bewusstlos vor. Im Rahmen der Ersten Hilfe wurde der 45-Jährige bis zum

Eintreffen der Einsatzkräfte durch die Ersthelfer erfolgreich reanimiert und im

Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vermutlich verlor der

45-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls sein Bewusstsein und fuhr

infolge dessen mit seinem Fahrzeug in den Gartenzaun. Bei der Kollision entstand

geringer Sachschaden am Fahrzeug. Der Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Die

genaue Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer erwischt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr stoppten

Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Zuzenhäuser Straße einen

23-jähirger Mercedes-Fahrer, der unter Einfluss von Drogen unterwegs war.

Bereits während des Kontrollgesprächs bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen,

die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, weshalb die Beamten einen

Drogentest durchführten. Das positive Ergebnis auf Kokain erhärtete den

Verdacht. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung des

Mannes sowie seines Pkw konnten die Beamten weitere geringe Mengen Kokain

auffinden. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der

Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogen sowie dem Verstoß

gegen das Betäubungsmittelbgesetz verantworten.

