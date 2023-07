Mainz – Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Mainz (ots) – Am Wochenende kam es insgesamt zu zwei Auffahrunfällen in der

Stadt Mainz, bei denen die Verursacher unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

standen.

Am vergangenen Freitagabend gegen 18:40 Uhr musste ein 38 Jahre alter Autofahrer

in der Großen Bleiche in Mainz verkehrsbedingt halten, da ein Fußgänger über den

Zebrastreifen gehen wollte. Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Mainz reagierte zu

spät und fuhr dem 38-Jährigen auf. Der 38-Jährige und seine 4-jährige Tochter

wurden hierbei leicht verletzt. Der 64 Jahre alte Verursacher des

Verkehrsunfalls stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe

entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Sonntagabend gegen viertel nach Sieben musste ein 36 Jahre alter Autofahrer

in der Wormser Straße in Mainz aufgrund stockenden Verkehrs halten. Ein 24 Jahre

alter Autofahrer aus Mainz reagierte zu spät und fuhr dem 36-Jährigen auf.

Hierbei wurde niemand verletzt. Da die Polizeibeamten Auffälligkeiten

hinsichtlich eines möglichen Drogeneinflusses des 24-Jährigen wahrnehmen

konnten, wurde mit ihm ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf

Cannabis und Kokain. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die

Entziehung der Fahrerlaubnis wurde bei der Staatsanwaltschaft beantragt.

Beiden Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

Nieder-Olm; Auseinandersetzung bei Ballettaufführung

Nieder-Olm (ots) – Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es bei einer Ballettaufführung

in Nieder-Olm zu einem Körperverletzungsdelikt. Weil ein 31-Jähriger Hesse die

Vorführung seines Kindes mit dem Handy filmen wollte und dadurch die Sicht für

die dahinter sitzenden Gäste verhinderte, kam es zunächst zu verbalen

Streitigkeiten, die sich schließlich vor die Halle verlagerten.

Unvermittelt sei dem Beschwerdeführer dann durch den Hessen in den Rücken

getreten worden. Dieser wiederum sei von mehreren Personen außerhalb der Halle

umkreist, geschlagen und gewürgt worden. Als seine 32-jährige Lebensgefährtin

dazwischen gegangen sei, habe auch sie Faustschläge abbekommen.

Aufgrund gegenteiliger Aussagen gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme

schwierig. Zeugen die zur Klärung des Tatablaufes beitragen können werden

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.