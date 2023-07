Polizei zieht positive Bilanz nach Altstadtfest

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Kaiserslauterer Altstadtfest am Wochenende zieht

die Polizei eine positive Bilanz: Trotz hoher Besucherzahlen mussten die

Einsatzkräfte kaum eingreifen und auch nur verhältnismäßig wenig Strafanzeigen

aufnehmen.

„Das diesjährige Altstadtfest war von einer friedlichen und ausgelassenen

Atmosphäre geprägt. Es war deutlich spürbar, dass sich die Menschen über die

Rückkehr des Festes gefreut und dieses zum ausgiebigen Feiern genutzt haben“,

zieht der Leiter der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Steffen Kroll, ein

zufriedenes Fazit. Die Inspektion in der Gaustraße ist für die Altstadt

zuständig. Die Einsatzkräfte des Altstadtreviers wurden während der Festtage von

ihren Kolleginnen und Kollegen der Dienststellen der Polizeidirektion

Kaiserslautern unterstützt. Gemeinsam mit der Ordnungsbehörde der Stadt

Kaiserslautern und der US Militärpolizei hatten sie für die Festbesucher stets

ein offenes Ohr und sorgten rund um die Veranstaltung für Sicherheit.

Über das gesamte Fest hinweg registrierte die Polizei vier

Körperverletzungsdelikten. Bei Kontrollen konnten acht Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Eine sexuelle Belästigung und eine

Bedrohung wurden angezeigt. Lediglich zwei Diebstähle wurden der Polizei

gemeldet. Kroll fasst zusammen: „Die wenigen Vorfälle spiegeln die entspannte

Atmosphäre des Altstadtfestes wieder und können als besonderer Ausdruck der

friedlichen Stimmung gewertet werden“.

Besonders bewährt hat sich auch der Umzug der Musikbühne vom St.-Martins-Platz

in den Bereich der Burgstraße/ Spittelstraße. „Dies hat zu einer deutlichen

Entzerrung des Besucheraufkommens vor der Martinskirche geführt“, so Kroll.

|kfa/erf

Diebstahl von Musikequipment

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Sonntag kam es in der Steinstraße zu

einem Diebstahl. Als Mitarbeiter eines Standes auf dem Altstadtfest am

Sonntagmorgen an ihr Zelt zurückkehrten, bemerkten sie, dass ein Subwoofer und

zwei Musikboxen fehlten. Nach Angaben der Angestellten wurde der Stand zwar

zugemacht, aber nicht verschlossen. Wer die Geräte mitgenommen hat, ist derzeit

Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat den Rucksack mitgenommen?

Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Spaziergängerin meldete der

Polizei am Samstagabend den Verlust ihres Rucksacks. Die 56-Jährige stellte die

Tasche auf dem Radweg zwischen Rodenbach und Weilerbach ab und vergaß sie dort.

Als sie den Verlust bemerkte und nochmals zu der Stelle zurückkehrte, war der

Rucksack samt Inhalt weg. Darin befand sich unter anderem das Handy sowie der

Geldbeutel der Frau. Über eine Ortungsfunktion konnte der Standort des

Mobiltelefons festgestellt werden. Dies lag in einer Mülltonne auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Merkurstraße. Die Polizei ermittelt jetzt wegen

Unterschlagung und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können oder

etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat den BMW gefahren, Zeugen gesucht

Odenbach (ots) – Bei Verkehrsunfall Kennzeichen verloren. Am Sonntagmorgen

meldetete ein unbeteiligter Zeuge der Polizei einen Unfallschaden an einer

Schutzplanke auf der K 75 zwischen Odenbach und Reiffelbach. An der Unfallstelle

konnte die Streife ein Kennzeichen und Fahrzeugteile finden und sicherstellen.

Anhand der Spurenlage fuhr ein unbekannter Fahrer auf der Kreisstraße von

Odenbach nach Reiffelbach. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet

gegen die Schutzplanke. Anschließend fuhr er in Richtung Reiffelbach davon, ohne

sich um den Schaden zu kümmern. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen zu

einem grauen BMW, Typ 320i, gehört. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die

Polizei mögliche Zeugen, welche Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug machen

können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter

der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek