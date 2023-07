Tötungsdelikt – 2. Nachtrag: Vorläufiges Ergebnis der Obduktion

Weingarten (Pfalz) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu den Meldungen vom 01.07.2023 https://s.rlp.de/0WDv5 und https://s.rlp.de/KMWfu

Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 01.07.2023 in Weingarten (Pfalz) wurde der 17-jährige Verstorbene heute (03.07.2023) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache das Verbluten infolge einer Stichverletzung im Bereich des Brustkorbs des Verstorbenen.

Geldausgabeautomaten gesprengt – Nachtragsmeldung

Hagenbach (ots)

Nach der Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten am 03.07.2023 in der Ludwigstraße in Hagenbach hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung drei Personen in einem dunklen BMW. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß.

Durch die Explosionen wurden die Geldautomaten und das Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, Bargeld zu erbeuten.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie den Appell Ihrer Polizei und begeben Sie sich nicht in Gefahr:

Betreten Sie einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung

nicht, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten

Folgeexplosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt

worden sein.

Versuchen Sie nicht die Täter selbst zu stellen. Diese fahren auf ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos.

ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos.

Wenn Sie eine Tat beobachten, wählen Sie den Notruf 110 und schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.

schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.

Bellheim – Unfall mit Handy in der Hand

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr gestern Nachmittag die Landstraße 509 von Knittelsheim in Richtung Bellheim. In einer Linkskurve war er kurzzeitig durch sein Handy abgelenkt, weshalb er von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem PKW überschlug. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Schlechter ging es jedoch für sein Fahrzeug aus. An diesem entstand ein Totalschaden.

Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Hagenbach (ots)

Unbekannte Täter sprengten am 03.07.2023 gegen 02:30 Uhr einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in Hagenbach. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Ob aus dem Geldausgabeautomat Geld entwendet wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird nachberichtet.

