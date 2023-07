Werkzeugdiebstahl – Zeugen gesucht

Zwischen dem Abend des 30.06.2023 und dem Abend des 02.07.2023 entwendeten Unbekannte mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem am Carl-Wurster-Platz abgestellten Auto. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich des Car-Wurster-Platz verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrzeuge beschädigt – Ingewahrsamnahme

In der Nacht zum Montag (03.07.2023) verständigten gegen 01:25 Uhr Anwohner der Hoheneckenstraße die Polizei, weil zwei Männer durch die Straße zogen, ein Motorrad umschmissen und ein Auto beschädigten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die beiden alkoholisierten 20- und 21-Jährigen in der Altriper Straße feststellen und kontrollieren. Der 21-Jährige versuchte wegzulaufen, konnte jedoch gestoppt werden. Da er hiermit offensichtlich nicht einverstanden war, beleidigte und bedrohte er die Polizeikräfte lautstark. Während der Kontrolle verhielt er sich auch weiterhin derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von über 1,1 Promille, bei dem 21-Jährigen über 1,8 Promille. Beide erwarten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, den 21-Jährigen zusätzlich eines wegen Beleidigung und Bedrohung.

Unfall gebaut und abgehauen

Ein 27-Jähriger beobachtete am Sonntag, 02.07.2023, gegen 18:35 Uhr, wie eine bislang unbekannte Person in einem weißen Hyundai in der Rheingönheimer Straße an der Haltestelle Hoheneckenstraße über eine Erhöhung fuhr und schließlich mit einem Verkehrsschild kollidierte. Statt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Das Auto soll ein Ludwigshafener Nummernschild gehabt haben.

Sie haben den Unfall ebenfalls beobachtet oder können Angaben zur Fahrerin oder dem Fahrer des weißen Hyundais machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Brennendes Sofa

Am Sonntag (02.07.2023, gegen 14:30 Uhr) wurde ein brennendes Sofa im Schlehengang gemeldet. Dieses stand bereits seit längerer Zeit vor einer Garage. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine bislang unbekannte Person das Möbelstück in Brand gesetzt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Eine Scheibe eines Mercedes wurde in der Nacht auf Sonntag (02.07.2023), eingeschlagen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Wildparks in der Neuhöfer Straße. Aus dem Auto wurde ein Geldbeutel gestohlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .