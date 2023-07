Folgemeldung zum Unfall auf dem Holländischen Platz: Zahl der Verletzten erhöhte sich auf 11

Kassel-Nord: Die Zahl der Verletzten nach dem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn auf dem Holländischen Platz in Kassel hat sich mittlerweile auf 11 erhöht. Neben den verletzten Fahrgästen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt oder in Krankenhäuser gebracht wurden, meldeten sich zudem im Verlauf des Tages weitere Personen bei der Polizei, die nach eigenen Angaben in der Straßenbahn gesessen hatten und verletzt wurden. Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte berichten, sind nach derzeitigem Sachstand zehn Fahrgäste im Alter zwischen 31 und 81 Jahren verletzt worden, davon vier schwer. Auch der 57 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht offenbar bei keinem der Verletzten. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass der 62 Jahre alte Fahrer des Lkw aus dem Landkreis Kassel von der Wolfhager Straße kommend in die Kreuzung am Holländischen Platz eingefahren war. Laut Zeugenangaben soll er dabei Rot gehabt haben. Auf dem Holländischen Platz war er dann gegen 10:40 Uhr frontal mit der linken vorderen Seite der stadtauswärts fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese im vorderen Bereich aus den Schienen gedrückt. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, weshalb ihm auf einer Polizeidienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. In die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurde zudem ein Gutachter eingebunden. Der beschädigte Lkw wurde im Laufe des Nachmittags abgeschleppt und für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die aufwendige Bergung der Straßenbahn dauert aktuell noch an. Neben den Verletzten ist bei dem Unfall zudem ein hoher Sachschaden entstanden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen könnte dieser im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Folgemeldung zum Unfall auf dem Holländischen Platz: Aktuell sieben Verletzte und hoher Sachschaden; weiterhin Behinderungen

Bei dem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw auf dem Holländischen Platz gibt es nach jetzigem Stand sieben Verletzte, von denen die Rettungskräfte sechs in Krankenhäuser gebracht haben. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, sind unter den Verletzten der Fahrer der Straßenbahn sowie mehrere Fahrgäste. Die Verletzungen sollen mitunter schwerwiegend sein, wobei nach aktuellem Stand niemand in Lebensgefahr schweben soll. Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass der Lkw den Angaben von Zeugen zufolge bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren sein soll. Zudem steht der Fahrer des Lkw im Verdacht, möglicherweise unter Alkoholeinfluss zu stehen, weshalb er eine Streife zur Dienststelle begleiten musste. Der Lkw war gegen 10:35 Uhr im Kreuzungsbereich mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen, die bei dem Zusammenstoß im vorderen Bereich seitlich aus den Gleisen gedrückt wurde. Neben den sieben Verletzten hat es nach ersten Schätzungen auch einen hohen Sachschaden gegeben, der voraussichtlich in einem sechsstelligen Bereich liegen wird.

In die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wird nun auch ein Gutachter eingebunden, der sich auf dem Weg zur Unfallstelle befindet.

Aktuell ist der Holländische Platz wegen des Unfalls teilweise gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Dauer der Sperrungen kann derzeit nicht abgesehen werden.

Polizei bietet Fahrradcodierungen in der 1. Ferienwoche im Kasseler Polizeiladen an: Anmeldung erforderlich

Kassel: Zur Bekämpfung ansteigender Fallzahlen in Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl hat die Kasseler Polizei im Frühjahr die BAO Mars eingerichtet. Neben der Verfolgung von Straftätern stellt auch die Prävention einen wichtigen Teil der Arbeit der BAO Mars dar. In diesem Zusammenhang bietet die Polizei nun eine Sonder-Fahrradcodieraktion in der 1. Sommerferienwoche im Polizeiladen Kassel, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel, an. Interessierte können dort in der Zeit vom 24.07. bis 28.07.23 nach vorheriger Anmeldung an allen Wochentagen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ihr Rad codieren lassen. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich werktags, zwischen 10 und 16 Uhr, telefonisch unter Tel. 0561 – 17171 im Polizeiladen Kassel anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Folgemeldung zum Unfall auf der L 3212 bei Niedermeiser: Drei Schwerverletzte; Zeugen gesucht

Liebenau (Landkreis Kassel):

Bei dem Unfall auf der L 3212 zwischen Liebenau-Niedermeiser und Hofgeismar handelt es entgegen unserer Erstmeldung nicht um einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war ein VW Golf, in dem sich ein 42-jähriger Mann, eine 43-jährige Frau und ein Säugling befanden, gegen 14:25 Uhr von Hofgeismar kommend in Richtung Niedermeiser unterwegs. Nach Zeugenangaben soll der VW auf der Landesstraße ausgeschert sein, um ein anderes Auto zu überholen. Als sich ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr näherte, soll der VW Golf wieder nach rechts gezogen sein, streifte den überholten Pkw, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Alle drei Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen der 43-jährigen Frau sind nach derzeitigen Erkenntnissen lebensbedrohlich. Wer den VW Golf zum Unfallzeitpunkt gesteuert hat, konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Dauer der Vollsperrung ist derzeit nicht absehbar.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs, das sich im Gegenverkehr genähert hatte, hatte vermutlich von dem Unfall nichts mitbekommen und war in Richtung Hofgeismar weitergefahren. Für die weiteren Ermittlungen werden er oder sie sowie weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Nächtlicher Einbruch in Fahrradgeschäft: Zeugen in Kirchditmold gesucht

Kassel-Kirchditmold: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Zentgrafenstraße in Kassel eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Tür zur Werkstatt des Geschäfts aufgehebelt und waren so in den Laden gelangt. Mit einem hochwertigen Pedelec flüchteten die Täter anschließend aus dem Fahrradgeschäft, ließen das Fahrrad aber gegenüber der Gerlandstraße zurück. Möglicherweise hatten die Einbrecher bemerkt, dass Anwohner durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und während ihrer Flucht die Polizei alarmiert hatten. Die umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Beute machten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Zeugen beschrieben den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) zwei 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit schlanker/ sportlicher Statur, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen trugen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti – Zeugen gesucht!

Kassel/Bad Wildungen/Korbach (ots) – Mehrere Fälle von illegalem Graffiti haben

Beamte der Bundespolizeiin-spektion Kassel aufgenommen. Im Bahnhof Bad Wildungen

beschmierten bislang Unbekannte einen abgestellten Reisezug auf knapp 135qm. Der

Schaden wird hier auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann nach ersten

Ermittlungen auf den Zeitraum von 1.7. um 23 Uhr bis zum 2.7. um 6:30 Uhr

eingegrenzt werden.

Der zweite Fall ereignete sich in Kassel in der Druseltalstraße

(Abstellan-lage). Eine abgestellte Regioram wurde auf einer Fläche von 26qm

be-sprüht. Die Schadenshöhe liegt bei über 2000 Euro. Die Regiotram stand vom

30.6. um 11 Uhr bis 1.7. um 14:10 Uhr auf Gleis 1 in der Abstellanlage.

Der letzte Fall wurde im Bahnhof Korbach auf Gleis 18 aufgenommen. Dort wurde

eine abgestellte Kurhessenbahn auf einer Fläche von 60qm beschmiert. Hierbei

wurde ein Schaden von knapp 5000 Euro verur-sacht. Die Kurhessenbahn stand dort

vom 30.6. um 22:30 Uhr bis 1.7. um 11 Uhr.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und jeweils Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer

Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Schwarzer Opel Corsa bringt Radfahrerin zu Fall und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel-Kirchditmold: Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Opel Corsa hat am vergangenen Mittwochmorgen in der Wolfhager Straße in Kassel, Ecke Zentgrafenstraße, beim Abbiegen eine Radfahrerin zu Fall gebracht. Anschließend fuhr der Pkw weiter, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern. Die 40-Jährige aus Kassel hatte sich beim Sturz über den Fahrradlenker Prellungen am ganzen Körper zugezogen und den Unfall am Freitag nachträglich bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Zeugenhinweise auf den unbekannten Verursacher.

Wie die Fahrradfahrerin bei der Polizei schilderte, war sie am Mittwoch gegen 8:30 Uhr auf dem kombinierten Bus- / Radfahrstreifen der Wolfhager Straße von Harleshausen kommend in Fahrtrichtung „Drei Brücken“ unterwegs. Plötzlich fuhr der schwarze Opel links an ihr vorbei und bog nach rechts in die Zentgrafenstraße ab, ohne auf die geradeausfahrende Radfahrerin zu achten. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, führte die 40-Jährige eine Vollbremsung durch, wodurch sie über den Lenker auf die Straße stürzte. Es soll sich um einen älteren Opel Corsa mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, der von einem 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem Basecap gesteuert wurde.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den schwarzen Opel Corsa und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.