Motorradfahrer gestürzt

Lauterbach. Am Donnerstag (27.06.), gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Lindenstraße in Richtung Bundesstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr geriet er nach aktuellem Kenntnisstand aus noch unklarer Ursache auf einer dort befindlichen Ölspur mit seinem Zweirad ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden von rund 400 Euro.

Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten

Schotten. Am Freitag (30.06.), gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mazda die Bundesstraße von Rainrod kommend in Richtung Eichelsdorf. Plötzlich geriet sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit ihrem Auto aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Marke Ford eines 56-jährigen Fahrers frontal zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die Pkw-Fahrerin und der Fahrer des Kleintransporters sowie die 23-jährige Beifahrerin im Ford schwer. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 25.000 Euro

Unfall mit Kind

Lauterbach. Am Freitag (30.06.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 35-jähriger VW Touran-Fahrer die Straße „Am See“ in Richtung Lindenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein siebenjähriger Junge mit seinem Fahrrad die „Caprivastraße“ und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Straße „Am See“ passieren. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß. Der Siebenjährige verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden von etwa 100 Euro.

Diebstahl

Neuenstein. Arzneimittel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro stahlen Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Straße „Am Koppelstück“ in Obergeis. Der Diebstahl wurde am Freitag (30.06.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Philippsthal. Zwischen Freitag (30.06.) und Sonntag (02.07.) betraten Unbekannte unbefugt das Gelände einer Sporteinrichtung in der Straße „Am Bad“. Anschließend schoben die Einbrecher den Rollladen eines dortigen Kiosks nach oben und verschafften sich so unerlaubten Zugang zu dem Geschäftsraum. Mitsamt verschiedener Süßigkeiten sowie Getränken im Gesamtwert von circa 150 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kupferkabel

Ludwigsau. Ein circa 250 Meter langes, rund sechs Zentimeter dickes Kupferkabel entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (30.06.) und Sonntag (02.07.) von einer Baustelle in der Straße „Im Fuldatal“ in Mecklar. Zunächst hatten die Täter ein Vorhängeschloss eines Stromkastens gewaltsam geöffnet, um an das Starkstromkabel zu gelangen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw – Hinweise der Polizei

Fulda. In der Nacht zu Samstag (01.07.) kam es im Stadtteil Lehnerz zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Im Auersburgweg stahlen Unbekannte ein IPAD sowie eine Umhängetasche mit der Aufschrift „Goyard Paris“ mit persönlichen Gegenständen aus einem roten Kia Ceed und Bargeld aus einem grauen Mercedes, einem schwarzen Mercedes sowie einem schwarzen Opel Corsa.

Zwei weitere Pkw im Blumenweg – ein grauer Passat und ein orangefarbener Hyundai – waren in der Nacht, gegen 4 Uhr, Ziel unbekannter Diebe. Dort stahlen sie Münzgeld aus den Autos, die auf Privatgrundstücken abgestellt waren.

In der Rauschenbergstraße gingen die Täter in einem Hinterhof einen grauen Mercedes an und erbeuteten ein Mobiltelefon.

Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert von mehreren hundert Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit

abgeschlossen ist – sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Person im Gleis bremst ICE aus – Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld (ots) – Wegen einer Person im Gleis musste ein ICE am Freitagabend

(30.6. / 19:12 Uhr) mit knapp 140km/h eine Schnellbremsung einlegen. Eine

bislang unbekannte überschritt widerrechtlich alle Gleise der Strecke

Bebra-Fulda auf Höhe des Parkplatzes an der B27 kurz vor dem Bahnhof Bad

Hersfeld. Der Triebfahrzeugführer des ICE 1585 erkannte rechtzeitig die Person

und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Die Person verließ daraufhin den

Gleisbereich in unbekannte Richtung. Der ICE 1585 konnte die Fahrt fortsetzen.

Durch die Schnellbremsung wurde glücklicherweise niemand der Reisenden verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Pflasterstein auf Gleise gelegt – Zeugen gesucht!

Heinebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Bislang Unbekannte haben

Freitagabend (30.6. / 19:25 Uhr) auf der Bahnstrecke Heinebach in Richtung

Melsungen kurz vor dem Bahnhof Heinebach einen Pflasterstein auf die Schienen

gelegt. Ein Passant aus Heinebach bemerkte den Stein und entfernte diesen aus

dem Gefahrenbereich. Anschließend wählte er umgehend den Notruf.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Hinweise erbeten:

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Sicherheitshinweise der Bundespolizei:

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem

lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen. Züge nähern sich fast lautlos und

können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Für eine

Strecke von 100 Meter benötigen sie nur zwei Sekunden und haben einen langen

Bremsweg. Auch die 15.000 Volt Stromstärke in Bahn-Oberleitungen sind

lebensgefährlich. Nicht nur das Berühren der Oberleitung mit dem Körper oder mit

Gegenständen aller Art, sondern schon die bloße Annäherung kann tödlich enden.

Wer Gleise betritt, um dort beispielsweise Hindernisse zu deponieren, bringt

nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte in Gefahr. Wenn Züge

Schnellbremsungen machen, werden Fahrgäste immer überrascht und können sich

durch Stürze oder umherfliegende Gegenstände verletzen. Das Betreten von

Bahnanlagen ist für Unbefugte verboten! Züge können durch das Überfahren von

Gegenständen entgleisen oder es entstehen Schäden, die erst Wochen später zu

Unfällen führen können. Beim Überfahren solcher Gegenstände spritzen diese mit

hoher Geschwindigkeit weg und gefährden umherstehende Personen erheblich. Bei

Unfällen können, neben strafrechtlichen Konsequenzen, möglicherweise auch

zivilrechtliche Folgen, in Form von Schadensersatzansprüchen, auf die

Verursacher zukommen.