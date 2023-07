Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Tödlicher Motorradunfall auf der Bundesstraße 486 – Dreieich

Am Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 486, Höhe Offenthal, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Kelsterbach und seine 67-jährige Sozia kamen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stießen dort mit einer 20-Jährigen aus Rödermark zusammen. Der Fahrer der Suzuki starb noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Frankfurt verbracht werden. Die Fahrerin des Fiat erlitt einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Strecke zwischen Langen und Urberach blieb circa vier Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Ertappter Fahrraddieb flüchtet zunächst mit Beute – Offenbach

(jm) Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein Klapprad im Starkenburgring geklaut und auf der Flucht zurückgelassen. Gegen 20.25 Uhr gelangte der Dieb auf das Grundstück im Bereich der 10er-Hausnummern und nahm das angeschlossene Fahrrad mit, indem er das Fahrradschloss zerstörte. Der Eigentümer hatte den Langfinger, der muskulös gewesen sein soll, ertappt und rannte hinter ihm her. Schließlich ließ der Täter, der ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie Schlappen trug, den Drahtesel zurück und lief in Richtung Buchrainweg davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Außenspiegel beschädigt und abgehauen – Dietzenbach

(jm) Die Polizei sucht nach Zeugen, die bereits am vorletzten Freitagnachmittag (23.06.) ein Unfallgeschehen in der Alfred-Nobel-Straße in Höhe der Hausnummer 16 mitbekommen haben. In der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr wurde der Außenspiegel eines dort parkenden schwarzen Golfs beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

7-jähriger Junge bei Zusammenstoß leicht verletzt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Hanau

(dj) Ein 7-jähriger Fußgänger ist am Freitagmorgen bei einer Kollision mit einem Fahrradfahrer an der Kreuzung Bangertstraße/Hospitalstraße leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt dabei wegen Fahrerflucht und sucht nun Zeugen sowie den etwa 25 Jahre alten und circa 1,65 Meter großen Verursacher des Unfalls. Nach ersten Erkenntnissen ist bekannt, dass das Kind gegen 7.55 Uhr fußläufig auf dem linken Gehweg der Bangertstraße in nördliche Richtung unterwegs war und ein entgegenkommender Radfahrer in der Kurve zur Hospitalstraße im Ampelbereich (auch auf dem Gehweg) mit ihm zusammenstieß, wodurch der Junge Schürfwunden und Kratzer erlitt. Ohne anzuhalten oder sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr der Mann mit seinem blauen Trekkingrad (dünne Reifen) davon. Der Verursacher hatte braune kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine Jogginghose von Kappa mit weißer Aufschrift. Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.