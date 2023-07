Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Baucontainer aufgebrochen,

Kronberg im Taunus, Campus Kronberg, 29.06.2023, 18.30 Uhr bis 30.06.2023, 06.30 Uhr

(pa)In Kronberg erbeuteten Diebe vergangene Woche auf einer Baustelle Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Unbekannte betraten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Baustellengelände in der Straße „Campus Kronberg“ und brachen dort das Schloss eines Baucontainers auf. Aus diesem entwendeten die Täter anschließend diverse Elektrowerkzeuge, darunter Trennschleifer, Bohrmaschinen sowie eine Kreissäge. Der Umfang des Diebesgutes lässt darauf schließen, dass die Diebe für den Abtransport ein größeres Fahrzeug nutzten. Hinweise werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegengenommen.

Fahrrad gestohlen – altes zurückgelassen, Oberursel, Gattenhöferweg, 30.06.2023, 18.00 Uhr bis 01.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)Am Samstag musste in Oberursel eine Fahrradbesitzerin feststellen, dass ihr Rad gestohlen beziehungsweise durch ein altes ausgetauscht worden war. Das schwarze Trekkingrad des Herstellers „KTM“ – Modell „Avenza“ – war noch am Freitagabend im Gattenhöferweg am Fahrradständer vor einem Wohnhaus abgestellt und angeschlossen gewesen. Am Samstagmorgen stand an derselben Stelle anstatt des knapp 1000 Euro teuren Trekkingrads ein in die Jahre gekommenes Fahrrad unbekannter Herkunft, das der Dieb oder die Diebin augenscheinlich zurückgelassen hatte. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mann beim Zerkratzen von Pkw beobachtet, Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 30.06.2023, gg. 16.30 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Mann in Königstein einen Pkw mutwillig beschädigt. Der Fahrer eines BMW X4 hatte seinen Wagen in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines Bio-Supermarktes geparkt. Als der Autofahrer gegen 16.30 Uhr vom Einkaufen zurückkam, konnte er beobachten, wie ein Unbekannter den Lack des BMW im Bereich der Fahrzeugfront mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Darauf angesprochen verließ der Mann die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Kreisverkehr. Die Höhe des an dem Pkw angerichteten Schades wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Täter wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren und Dreitagebart. Er trug einen Strohhut, ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „United Nations“ und dem Symbol der Vereinten Nationen mit diversen kreisförmig darum angeordneten Länderflaggen, eine schwarze Hose und braune Sandalen. Zudem führte er einen dunklen Rucksack der Marke „Deuter“ und ein Schweizer Taschenmesser mit sich. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Heckscheibe eingeschlagen,

Oberursel, Stierstadt, In den Schwarzwiesen, 30.06.2023, 20.00 Uhr bis 23.15 Uhr

(pa)Am Samstagabend haben Unbekannte in Oberursel Stierstadt an einem Ford Transit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Pkw war in der Straße „In den Schwarzwiesen“ geparkt, als jemand im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 23.15 Uhr die linke Heckscheibe des Fahrzeugs einschlug. Die Polizeistation Oberursel ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter (06171) 6240 – 0 Hinweise entgegen.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt,

Neu-Anspach, Heisterbachstraße, 02.07.2023, gg. 12.20 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag kam es auf der Heisterbachstraße in Neu-Anspach zu einem Motorradunfall. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus Waldems mit seiner Suzuki den Heisterbachkreisel. Als er den Kreisverkehr in Richtung Neu-Anspach verlassen wollte, kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der an der Suzuki entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.