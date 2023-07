Einbruch in Hofladen,

Beselich-Heckholzhausen, Hof Plankenhausen, Montag, 03.07.2023, 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr

(wie) Am frühen Montagmorgen hat ein Einbrecher einen Hofladen bei Heckholzhausen heimgesucht. Der Unbekannte hatte sich zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr auf das Grundstück des Hofes an der Landstraße nach Schupbach begeben und dort den Zugang zum Hofladen gewaltsam geöffnet. So gelangte er in das Innere und entwendete Bargeld in verschiedenen Behältnissen. Anschließend floh der Einbrecher unerkannt mit seiner Beute. An der Tür hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von circa 100 EUR. Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte der Zeitraum des Einbruchs eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Randalierer verletzt,

Weilburg, Limburger Straße, Samstag, 01.07.2023, 03:00 Uhr

(wie) In Weilburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Randalierer verletzt. Zeugen informierten die Polizei, da sie gegen 03:00 Uhr beobachtet hatten, wie in der Limburger Straße ein Mann gegen mehrere Autos geschlagen und getreten hatte. In einem Pkw hätten mehrere Personen gesessen und es sei zu einem Disput gekommen. Als eine Streife der Polizei am Tatort eintraf, lag lediglich der beschriebene Randalierer verletzt auf dem Gehweg. Der 25-Jährige musste medizinisch versorgt und dann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den umstehenden Fahrzeugen fanden sich keine Beschädigungen. Wie es zu den Verletzungen des Mannes kam, ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

Auto stark beschädigt,

Limburg, Hospitalstraße, Samstag, 01.07.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Limburg ein Pkw massiv beschädigt. Eine 29-Jährige hatte am Samstagnachmittag einen weißen 3er BMW in der Hospitalstraße abgestellt. Als sie am Sonntagnachmittag zu dem Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter mehrfach gegen den BMW getreten und mehrere Dellen hinterlassen hatte. Zudem waren Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 EUR. Ein Zusammenhang mit den beschädigten Fahrzeugen in der Josef-Ludwig-Straße, bei der ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte, ist wahrscheinlich. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit fünf Verletzten, Hadamar, Faulbacher Straße, Sonntag, 02.07.2023, 21:20 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Hadamar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Der 41-Jährige war mit einem Opel, in dem zudem eine Frau und drei Kinder saßen, in der Faulbacher Straße von Hadamar in Richtung Faulbach unterwegs. Aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsschilder und prallte gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen verletzt. Zwei der drei Kinder hätten eigentlich mit Kindersitzen transportiert werden müssen, die sich aber nicht im Fahrzeug befanden. Nach Behandlung an der Unfallstelle wurden alle fünf Verletzten in Krankenhäuser transportiert. Dem 41-Jährigen wurde im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe und von der Polizei der Führerschein abgenommen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 8.500 EUR.

Stark betrunken Auto gefahren,

Weilburg, Heckholzhäuser Weg, Sonntag, 02.07.2023, 20:15 Uhr

(wie) Eine stark betrunkene Autofahrerin ist am Sonntag in Weilburg von der Polizei kontrolliert worden. Aufgrund eines Hinweises hielt eine Streife in Weilburg Ausschau nach einem BMW, dessen Fahrerin unter Alkoholeinfluss fahren würde. Im Heckholzhäuser Weg konnten der Pkw und die 38-jährige Fahrerin angetroffen und kontrolliert werden. Da die Frau stark nach Alkohol roch und deutliche Anzeichen einer Fahruntüchtigkeit festgestellt wurden, ließen die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen. Das Testgerät zeigte hierbei einen Wert von über 2,2 Promille an. Daher nahm die Streife die Fahrerin für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle.

Verkehrskontrollen in Limburg,

Limburg, Stadtgebiet, Samstag, 01.07.2023

(wie) In Limburg hat die Polizei am Samstag mehrere Verkehrskontrollen, insbesondre mit dem Augenmerk auf technisch veränderte und getunte Fahrzeuge durchgeführt. Da aufgrund einer Veranstaltung mit einer Vielzahl von Tuning-Fahrzeugen im Stadtgebiet gerechnet werden musste, hatte sich die Polizei vorbereitet und Kontrollstellen mit Unterstützung von Spezialisten aus anderen Polizeidirektionen und den Kollegen aus Rheinland-Pfalz eingerichtet. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 93 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 30 beanstandet werden mussten. Zwei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, einer hatte ein verbotenes Einhandmesser bei sich und einer fuhr ein Auto, ohne die erforderliche KFZ-Steuer entrichtet zu haben. Diese vier Verstöße zogen jeweils Strafanzeigen nach sich. Außerdem zeigten die Kontrollkräfte 34 Ordnungswidrigkeiten an, bei 18 Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Bei einem Pkw war die Abgasanlage derart manipuliert, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich und eine Stilllegung unabdingbar war. Somit kann festgehalten werden, dass der Großteil der Veranstaltungsbesucher sich regelkonform verhielt und es zu keinen außergewöhnlichen Vorkommnissen kam. Bei Geschwindigkeitsmessungen rund um Limburg zeigte die Polizei über 100 Verstöße an, 24 davon im Bußgeldbereich, sodass es zu Punkteeinträgen kommen wird. Erfreulicherweise war niemand so schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden müsste.