Stromkabel im Wert von ca. 30.000 EUR entwendet

Über das vergangene Wochenende begaben sich unbekannte Täter auf das Baustellengelände der Tunnelbaustelle BAB 44 in der Gemarkung von Unhausen. Hierzu begaben sich die Täter auf den mit Bauzäunen gesicherten Lagerplatz und entwendeten dort von drei Kabelrollen ca. 1000 Meter Stromkabel. Nach ersten Ermittlungen wurden die abgerollten Kabel auf ein Feld neben dem Lagerplatz verbracht und dort auf einen Lkw aufgeladen und abtransportiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Gegen Anhänger gefahren

Um 11:11 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 67-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die Landstraße in Eschwege-Niederhone. Da ihr etwas in den Fußraum (Beifahrerseite) rutschte, wollte sie den Gegenstand wieder herausholen. Dabei „verzog“ sie das Lenkrad nach rechts, wodurch der Pkw gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Brand in Küche

Gestern Abend wurde die Feuerwehr in die Dr. Gebhardt-Straße in Eschwege alarmiert, nachdem dort ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung kam. Hintergrund war ein angebranntes Essen auf dem Herd. Dies führt dazu, dass ein 38-Jähriger, der sich in der Wohnung aufhielt, mittels Drehleiter durch das geöffnete Fenster gerettet werden musste. Eine Untersuchung durch die Rettungskräfte ergab eine erhöhte CO2-Konzentration, so dass der 38-Jährige in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurde, wo er aber am Abend wieder entlassen werden konnte. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Brand eines Komposthaufens

Um 01.:30 Uhr wurde vergangene Nacht die Feuerwehr aus Meinhard in den Grasweg in Grebendorf gerufen, nachdem es dort zu einem Brand auf einem Gartengrundstück kam. Es stellte sich heraus, dass ein Komposthaufen brannte. Der Eigentümer hatte mit einem Gartenschlauch das Feuer selbst abgelöscht, die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Schaden: ca. 1000 EUR.

Brand von Sperrmüll

Im Lindenweg in Eschwege wurde vergangene Nacht, gegen 01:25 Uhr, der dort abgestellte Sperrmüll durch Unbekannte entzündet. Durch das Feuer wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pkw Kia im Heckbereich beschädigt, wodurch Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand; die Polizei leitet ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. Hinweise: 05651/9250.

Johannisfest

Auch am gestrigen Johannisfestsonntag kam es zu polizeilichen Einsätzen. Am Nachmittag wurde ein Sanitäter des DRK von einer 55-Jährigen aus Eschwege beleidigt und bespuckt. Gegen die 55-Jährige sollte eine Platzverweis ausgesprochen werden, sie konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Einen Platzverweis erhielt jedoch ein 24-Jähriger, der ohne Erlaubnis (Konzession) Luftballons gegen Spenden anbot. Die weiteren Ermittlungen wurden an das zuständige Ordnungsamt übergeben. Körperliche Auseinandersetzungen waren aber auch wieder zu verzeichnen. Nach vorausgegangenen Bedrohungen über soziale Medien und einer körperlichen Auseinandersetzung wurde gegen einen 42-Jährigen aus der Gemeinde Meißner ein Kontakt- und Annäherungsverbot erlassen. Mittels einer „Kopfnuss“ verletzt wurde am Abend noch ein 43-Jähriger aus Eschwege. Als Tatverdächtiger konnte ein 37-Jähriger aus Eschwege ermittelt werden. Auch gegen diesen wurde ein Platzverweis erteilt werden.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 21:32 befuhr gestern Abend eine 59-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Stadthosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:56 Uhr, ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen, der auf der B 7 zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

In Kleinalmerode wurde zwischen dem 01.07.23, 12:30 Uhr und dem 02.07.23, 01:30 Uhr der vordere rechte Reifen eines Opel Meriva durch Unbekannte zerstochen. Die Tat ereignete sich in der Straße „Am Hang“. Schaden: ca. 140 EUR. Hinweise: 05542/93040.