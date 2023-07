Nägel auf Fahrbahn – Zeugen gesucht

Körle – Tatzeit: Samstag, 06.05.2023 und davor

Bereits in mehreren Fällen haben Unbekannte präparierte Nägel auf einem Fahrweg in Körle-Lobenhausen ausgebracht.

Bereits im Jahr 2021 wurde dahingehend eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt gefertigt.

Im Jahr 2022 kam es dann erneut zu einem gleichgelagerten Vorfall, der ebenfalls polizeiliche Ermittlungen nach sich zog und im Mai dieses Jahres ereignete sich ein weiterer Fall.

Bei allen Vorfällen wurden durch die unbekannten Täter präparierte Nägel oder sog. „Filzgleiter“ ausgebracht. In mindestens drei Fällen zogen sich die Geschädigten beim Befahren des Weges Beschädigungen an den Reifen ihrer Fahrzeuge zu. Örtlich ist der Bereich der Verlängerung des „Schlangenweges“, ab dem Friedhof bis auf Höhe des Sendemastes, in der Ortslage Körle-Lobenhausen betroffen.

Ende Juni 2023 wurden nun abermals präparierte Nägel im dortigen Bereich durch einen Fußgänger aufgefunden und eingesammelt. Zu einem schädigenden Ereignis kam es aktuell nicht, jedoch sind die Nägel geeignet Verletzungen bei Menschen und Tieren zu verursachen und Sachschäden an Fahrzeugen herbeizuführen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 05661/7089-0 zu melden.

Die anhaltenden Ermittlungen werden von der Polizeistation Melsungen geführt.