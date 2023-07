Korbach: Die Polizei-News

BMW gestohlen

In der Nacht von Sonntag (2. Juli) auf Montag (3. Juli) entwendete ein Unbekannter einen braunen BMW X5 mit KB-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr konnte der BMW von dem Besitzer noch parkend vor einer Garage in der Straße Am Pfeifenpfad in Korbach gesehen werden. Am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr stand das Auto nicht mehr auf seinem Parkplatz, ein unbekannter Täter hatte es offensichtlich auf noch nicht bekannte Weise gestohlen. Der BMW X 5 ist über zehn Jahre alt und hat einen geschätzten Wert von etwa 12.000 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg-Geismar – Diesel aus Arbeitsmaschinen entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter etwa 300 Liter Diesel.

Die Täter gelangten auf das Gelände der Kompostierungsanlage in Geismar. Hier zapften sie etwa 300 Liter Diesel aus mehreren Arbeitsmaschinen ab und füllten diesen in andere Behältnisse um.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, insbesondere auch Fahrzeuge, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 zu melden.