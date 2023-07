Bergstrasse

Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus „Am Sonnigen Hang“ eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich am Samstag (01.07.), zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, an einem Fenster zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort entwendeten sie nach jetzigem Stand Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 aufzunehmen.

Heppenheim: Einbruch in Firma

Heppenheim (ots) – Das Büro einer Firma in der Hunsrückstraße geriet in der

Nacht zum Samstag (01.07.), gegen 2.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter

verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür zunächst Zutritt zu den

Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend sämtliche Büroräume. Den

ungebetenen Besuchern fiel Geld in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060.

Viernheim: Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Freitag (30.06.) kam es gegen 07.45 Uhr zu einer

Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der

Walter-Gropius-Allee in Viernheim. Im Anschluss folgte einer der Beteiligten mit

einem schwarzen BMW seinem Kontrahenten, welcher mit einem braunen Mini Cooper

unterwegs war, bis in die Anne-Frank-Straße.

Es besteht der Verdacht, dass es während der Fahrt zu Verkehrsverstößen und

strafbaren Handlungen, unter anderem in Form einer Nötigung im Straßenverkehr

gekommen ist. Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizeistation

Lampertheim-Viernheim Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich

unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Im Zeitraum vom 30.06.2023 06:30 Uhr bis zum 02.07.2023 22:00 Uhr

ereignete sich in der Hüttenfelder Straße Höhe der Hausnummer 1 eine

Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte dort beim Ein- oder

Ausparken einen vor Ort geparkten Pkw. Hierbei entstanden mehrere Kratzer (Höhe

45 – 67 cm) auf der Fahrerseite hinten im Bereich des Radkastens des geparkten

Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 EUR. Anschließend

setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu

melden.

Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Wald-Michelbach (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Pkw vom

Grundstück der Scheffelstraße über eine dortige Wiese, durchbrach einen Zaun und

fuhr dann über die Wiese der parallel verlaufenden Lönsstraße. Dort endete die

Fahrt in der Küche eines Wohnhauses in der Lönsstraße.

Der 54 jährige Fahrer aus Wald-Michelbach wurde hierbei im Bauch / Brustbereich

schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer

Klinik verbracht. Die 64 jährige Beifahrerin aus Wald-Michelbach wurde ebenfalls

an einem Knie / Bein schwer verletzt. Auch sie wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht.

Lebensgefahr für beide Personen besteht nicht. Die Vier Hausbewohner und zwei

Hunde blieben bei dem Unfall unverletzt. Zeugen des Unfalls sind momentan nicht

vorhanden. Da zunächst Zweifel an der Sicherheit des Hauses bestanden, wurde ein

Statiker des THWs hinzugezogen. Dieser überprüft zur Stunde noch, ob das Haus

zum weiteren Bewohnen wieder freigegeben werden kann. Der verunfallte Pkw bleibt

für die Dauer der Begutachtung noch in seiner Endstellung in der Küche des

Anwesens Wohnhauses. Am Pkw entstand Totalschaden ( 10000.- Euro ), am Wohnhaus

in der Lönsstraße entstand nach vorläufiger Schätzung ein Sachschaden von ca.

50000.- Euro. Die genaue Unfallursache steht momentan noch nicht fest. Ein

medizinisches Problem bei dem Fahrer kann momentan nicht ausgeschlossen werden

und bedarf noch weiterer Ermittlungen. Sollte ein weiteres Bewohnen nicht

möglich sein, werden die Bewohner / Hunde anderweitig untergebracht. Der

Bürgermeister von Wald-Michelbach und der Landrat des Kreises Bergstraße

erhielten von dem Unfall Kenntnis.

An der Unfallstelle befanden sich 6 Fahrzeuge der FFW Wald-Michelbach mit 20

Feuerwehrleuten, 3 RTW-Besatzungen, 2 Rettungshubschrauber, 2 Notärzte sowie ein

Fahrzeug vom THW aus Heppenheim sowie zwei Streifenwagen der Polizeistation

Wald-Michelbach.

Geparkter PKW beschädigt

Lampertheim (ots) – Lampertheim: Am Dienstag (27.06.) ereignete sich im Zeitraum

von 08:00-10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gewerbestraße 3 in Lampertheim.

Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter roter PKW Audi am Radkasten vorne

links und an der Felge des linken Vorderreifens beschädigt. Der

Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der

Schaden an dem roten Audi beläuft sich auf etwa 1500,- EUR. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 zu

melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Lorsch: Zwischen Freitag (30.06.) 19 Uhr und Samstag (01.07.)

09:30 Uhr wurde in der Mozartstraße ein schwarzer PKW BMW 3er an der linken

vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw

beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

Fremdschaden beläuft sich auf mindestens 800,- Euro. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: 21-Jährige bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (3.7.) wurde eine 21

Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 12.45 Uhr verständigten Zeugen

über Notruf die Polizei und gaben an, dass eine Person im Bereich der

Landskronstraße von einer Straßenbahn erfasst worden und darunter eingeklemmt

sei. Ersten Erkenntnissen zufolge wäre die Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis zuvor

über die Heidelberger Straße in Richtung „Hinter der Rennbahn“ gelaufen und

wollte die dortigen Straßenbahnschienen überqueren. Aus bislang noch unbekannten

Gründen übersah sie die aus Richtung Innenstadt kommende Straßenbahn. Bei dem

Zusammenprall zog sie sich schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr

konnten sie unter der Bahn befreien, im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus

gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es bis 13.15 Uhr

zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, die sich in diesem Zusammenhang noch

nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06151/969-0 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Darmstadt: Vier Tage Heinerfest sind vorbei / Polizei zieht erste Bilanz und wünscht ein schönes Festfinale

Das 73. Darmstädter Heinerfest geht langsam zu Ende und die

Polizei zieht eine erste Bilanz. Bei durchgängig gutem Wetter lockte das

herbeigesehnte Fest in der Spitze mehr als 100.000 Gäste in die Innenstadt. Am

Sonntag (2.7.) wurden bis zu 110.000 Besucher geschätzt. Das Konzept der Polizei

zeigte sich auch in diesem Jahr erfolgreich. Die starke Präsenz, die intensive

Streifentätigkeit und das konsequente Vorgehen gegen Störer zeigten Wirkung.

Sich anbahnende Konflikte wurden frühzeitig erkannt, verhindert und unterbunden.

So erhielten mit Festbeginn am Donnerstag (29.6.) bis zum Sonntagabend 59

Personen einen Platzverweis.

Darunter ein 57 Jahre alter Mann aus Pfungstadt, der sich zudem in einem

Strafverfahren wegen sexueller Belästigung verantworten werden muss. Er steht im

Verdacht, am Donnerstagabend eine 15-Jährige auf dem Festgelände unsittlich

berührt zu haben. Die junge Frau hatte sich bei der mobilen Wache gemeldet und

Anzeige erstattet. Im Nachgang konnte der Tatverdächtige lokalisiert und

vorläufig festgenommen werden.

Am Samstag (1.7.) wurden den Beamten insbesondere in den späten Abendstunden

mehrere Schlägereien gemeldet. In der Mehrheit konnten bei der Überprüfung der

gemeldeten Orte keine Akteure festgestellt werden. In diesem Zusammenhang

ergaben sich jedoch Hinweise auf eine verantwortliche Personengruppe, die von

den Einsatzkräften gegen 1 Uhr in der Altstadtanlage kontrolliert und im

Ergebnis mit 34 Platzverweisen belegt wurde. An diesem Hauptfesttag zeigte sich

damit, ein höheres Aufkommen veranstaltungstypischer Vorkommnissen. Bei einem 18

-Jährigen, der aus einer Gruppe heraus, ein Feuerzeug gegen einen Ordnungshüter

warf, klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen.

Am Sonntag (3.7.) geriet einen Fahrgastbetreiber mit einem 38-jährigen

Festbesucher in Streit. Der Streit mündete in verbalen Beleidigungen und einer

körperlichen Auseinandersetzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern

hier an.

Wie in den vorangegangenen Jahren bewährte sich auch in diesem Jahr die als

besonderen Service für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtete mobile Wache der

Polizei. Die polizeilichen Ansprechpartner, zu erreichen an der Ecke

Landgraf-Georg-Straße Ecke Holzstraße, werden von den Festbesuchern dankend

angenommen. Auch am fünften und letzten Festtag werden die Ordnungshüter für

alle Fragen, Sorgen und Nöte der Festbesucher da sein. In den letzten Stunden

des Festes bleiben die Einsatzbeamten weiter aufmerksam, werden über das gesamte

Festgelände auf Streife sein und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Die Polizei

hofft, dass die Besucherinnen und Besucher genauso friedlich feiern, und dass

das 73. Heinerfest aus Sicht der Polizei ohne besondere Vorkommnisse ausklingen

wird.

Darmstadt-Nord: Scheibe von Vereinsgebäude eingeschlagen

Die Scheibe eines Vereinsgebäudes in der Pallaswiesenstraße

geriet in der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Sonntagabend (2.7.) in das

Visier von Vandalen. Mit einem Stein warfen die Täter die Glasscheibe der Tür

ein und verursachten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Berauschtes Trio entwendet Taxi / Polizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Nichts Gutes hatten drei 14, 17 und 21 Jahre alte

Tatverdächtige im Sinn, als sich am Samstagabend (1.7.) gewaltsam Zugang zu

einem in der Ludwighöhstraße geparkten Taxi verschafften und mit diesem

davonfuhren. Der Besitzer und Zeugen hatten sich gegen 19 Uhr bei der Polizei

gemeldet, den Diebstahl gemeldet und zugleich mitgeteilt, dass sie das Auto in

Richtung Kaserne fahrend, beobachten konnten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung lokalisierten die Beamten das Auto

auf dem Parkplatz der Marienhöhe und nahmen in unmittelbarer Nähe das Trio fest.

Bei ihrer Kontrolle zeigte sich zudem, dass sie unter dem Einfluss von Drogen

standen, was ein angerauchter Joint im Fahrzeuginnenraum als Indiz verstärkte.

Das Trio aus Darmstadt, Roßdorf und Waldem kam mit zur Wache. Dort erfolgten die

Anzeigenaufnahme, ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen sowie die Entnahme

von Blutproben.

Der 14-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die Obhut seiner

Erziehungsberechtigten übergeben, seine Begleiter nach Hause entlassen. Alle

drei werden sich strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt: Polizeistreife nimmt Exhibitionist fest

Eine Streife des 1. Polizeireviers hat am Sonntagabend (2.7.) einen 55 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen 17.30 Uhr verständigte eine Zeugin über Notruf die Polizei und meldete einen Unbekannten auf einer Parkbank im Bereich des Oberwaldhauses, der augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vornahm. Eine sofort alarmierte Streife konnte den Beschriebenen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Er kam im Anschluss für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit auf die Wache und wird sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Kriminelle machen sich in Tiefgarage von Rathaus zu schaffen

Roßdorf (ots) – In der Tiefgarage des Rathauses in der Erbacher Straße haben

Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Samstagmorgen (1.7.) ihr

Unwesen getrieben und zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Nach ersten

Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum und

flüchteten zunächst mit ihrer Beute bis in die Schulgasse. Dort ließen sie beide

Räder vor einem Anwesen am Fahrbahnrand aus noch nicht bekannten Gründen zurück.

Möglicherweise konnten die noch unbekannten Täter bei ihrem Vorgehen von Zeugen

beobachtet werden? Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt alle

in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer

06154/63300 entgegen.

Ober-Ramstadt: Polizei lädt zum Tag der offenen Tür / Roadshow „Gemeinsam sicher in Hessen – Gemeinsam sicher im Straßenverkehr“

Ober-Ramstadt (ots) – Die Polizei in Ober-Ramstadt öffnet am Sonntag, dem 16.

Juli, von 10 bis 16 Uhr ihre Türen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich

dazu eingeladen, ihre örtliche Polizei besser und näher kennenzulernen, die

modernen Polizeidiensträume im Nieder-Modauer Weg 1 zu besichtigen und

gleichzeitig an dem abwechslungsreichen Programm der hessenweiten Roadshow im

Rahmen der Präventionsoffensive „Gemeinsam sicher in Hessen“ teilzunehmen. In

Südhessen steht hierbei das Thema „Gemeinsam sicher im Straßenverkehr“ im

besonderen Fokus des Programms, zu dem unter anderem zahlreiche Aktionen zur

Verkehrsprävention für alle Altersgruppen geplant sind.

Im Einzelnen können sich die Besucherinnen und Besucher auf folgende

Programmpunkte freuen:

Termine für Fahrradcodierung

Die Schutzleute vor Ort bieten im Rahmen der Veranstaltung eine kostenlose

Codierung für Fahrräder an. Wegen der erfahrungsgemäß hohen Nachfrage wird um

Voranmeldung gebeten. Ab sofort können sich alle Interessierten unter der

Telefonnummer 06154/ 6330-0 anmelden. Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der

Codierung, bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein

Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel

nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet. Wer sich im

Anschluss Tipps zur richtigen Sicherung seines Bikes einholen will, kann sich

mit unseren Fachexperten am Präventionsstand austauschen.

Interessante Fachvorträge zur Aktion Max Mobil Hinter der Aktion „MAX Mobil“

verbirgt sich ein landesweites Programm der Polizei Hessen. Es richtet sich an

alle Personen der Generation 65+, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Die Aktion soll im Einzelnen das Bewusstsein stärken, dass die

Leistungsfähigkeit mit zunehmenden Alter nachlässt und dies Auswirkungen auf die

Sicherheit im Straßenverkehr hat. Wer sich hierzu an diesem Tag näher

informieren möchte, ist herzlich zu den Themenvorträgen unserer Fachexperten um

11 und um 14 Uhr eingeladen.

Crash Kurs Hessen – Rauschbrille und Reaktionswand Das landesweite

Verkehrsunfallpräventionsprojekt für junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger

zielt darauf ab, auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Neben der

Sensibilisierung steht die Förderung des eigenen Verantwortungsbewusstseins im

Straßenverkehr besonders im Fokus. Die Besucherinnen und Besucher haben die

Möglichkeiten selber zu erleben, wie es ist, einen Parcours mit einer

sogenannten Rauschbrille zu überwinden und ihre Reaktionen an einer sogenannten

T-Wall/Reaktionswand zu testen.

Vielfältiges Programm für Kinder

Neben einem Fahrradparcours, bei dem Kinder ihre Fertigkeiten unter Beweis

stellen können, werden unsere Kolleginnen und Kollegen die wichtigsten

Verhaltensregeln im Straßenverkehr erläutern, Tipps zum sicheren Schulweg geben

und die Leon-Hilfeinseln darstellen. Auch was alles ein verkehrssicheres Fahrrad

haben muss und was zu einer geeigneten Sicherheitsausstattung gehört, wird näher

beleuchtet werden. Zu den vorher gelernten Themen können Kinder im Anschluss am

„Leon-Glücksrad“ ihr Wissen testen.

Spannende Begegnungen und Vorführungen

Auch Kinderkommissar LEON wird auf dem Veranstaltungsgelände seine Runden

drehen. Zudem wird es eine Darbietung unserer Polizeihundeführer und deren

Partner mit der kalten Schnauze um die Mittagszeit gegen 13 Uhr geben.

Gefahrensensibilisierung zu Elektro-Fahrzeugen An verschiedenen Stationen können

sich Interessierte beispielsweise über Roller, Hoverboards und E-Scooter im

verkehrspolizeilichen Kontext informieren. Weiterhin wird es Informationen rund

um Pedelecs und Rollatoren geben. Im Rahmen einer Darstellung sollen

Besucherinnen und Besucher mehr über den Gefahrenbereich des sogenannten „toten

Winkels“ erfahren.

Polizeiliche Highlights

Wer sich für die verschiedenen Fahrzeuge und Einsatzmittel der Polizei

interessiert, ist am Tag der offenen Tür genau richtig. Nicht nur Informationen

zu technischen Details der Fahrzeuge können sich Besucherinnen und Besucher

einholen, sondern auch ein Erinnerungsfoto im Streifenwagen machen. Im Laufe der

Veranstaltung wird es mehrere Führungen durch die moderne und innovative

Polizeistation geben.

Essen und Trinken

Auch die nah gelegene Ober-Ramstädter Freiwillige Feuerwehr in der Brückengasse

öffnet an diesem Tag für interessierte Besucherinnen und Besucher die Türen.

Dort wird es verschiedene Essensstände geben. Auf dem Gelände der Polizeistation

können Sie mit erfrischenden Getränken Ihren Durst löschen.

Anreise

Für die An- und Abreise wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel wie die

Buslinie „O“ bis zur Haltestelle „Rondell“ zu nutzen. Fahrradfahrerinnen und

Fahrradfahrer können ihre Velos unmittelbar am Nieder-Modauer Weg abstellen.

Öffentliche Parkplätze am Ende des Nieder-Modauer Wegs stehen all denjenigen zur

Verfügung, die mit dem Auto anreisen. Wir bitten jedoch zu beachten, dass die

Parkplätze auch wegen des nahegelegenen Freibades sehr begrenzt sind.

Hinweis für Medienvertreter:

Weitere Informationen zu der hessenweiten Präventionsoffensive „Gemeinsam sicher

in Hessen“ finden Sie im Internet unter

https://www.polizei.hessen.de/schutz-sicherheit/Roadshow GSIH

Schaafheim: Kartbahn im Visier Krimineller

Schaafheim (ots) – Auf den Kassenraum einer Kartbahn im Eichweg hatten es

Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (1.-2.7.) abgesehen. Nach ersten

Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu

dem Kassenraum und entwendeten dort Geld sowie einen Tresor samt Inhalt. Der

verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Tausend Euro. Das

Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Jugendliche schnappen sich Cabrio und verursachen Unfall – Zeugen gesucht

Am Montag (03.07.) gegen 11:30 Uhr kam es in Rüsselsheim im Grundweg im Kurvenbereich Richtung Friedrich-Lutzmann-Ring zu einem Verkehrsunfall mit einem roten Audi Cabrio. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten ein Junge und ein Mädchen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren das Cabrio zunächst auf einem Parkplatz entwendet, fuhren es dann gegen eine Hauswand und liefen anschließend davon. Am Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Hinweise auf die beiden jugendlichen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Bischofsheim: 54-Jähriger von Unbekanntem attackiert/Flucht ohne Beute

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am späten Samstagabend (01.07.), gegen 22.30 Uhr, auf dem Fußweg vom Bauschheimer Weg zur Darmstädter Straße von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer schlug den 54-Jährigen vermutlich mit einem Baseball-Schläger. Anschließend suchte der Kriminelle in den Hosentaschen des Mannes nach Wertgegenständen. Er flüchtete aber nach der Tat ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Der 54-Jährige zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Flüchtige wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: Circa 50 Jahre alt, dicklich und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt nach Raub

Am frühen Freitagabend (30.06.) hat ein bislang noch unbekannter Täter einen 19-Jährigen in der Robert-Bunsen-Straße ins Visier genommen und ihm sein Smartphone und Bargeld geraubt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug der Kriminelle den jungen Mann aus Rüsselsheim gegen 17.15 Uhr und nahm ihm anschließend dessen Umhängetasche samt Inhalt ab. Mit seiner Beute ergriff er die Flucht. Der Verletzte zog sich Blessuren leichterer Art zu. Der Flüchtige ist etwa 1,85 Meter groß, hat blonde, kurze Haare, blaue Augen und sprach mit osteuropäischem Akzent. Der Unbekannte war mit schwarzem Pullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen bekleidet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Schule/Hoher Schaden

Die Bertha-von-Suttner-Schule „An den Nußbäumen“ geriet in der Nacht zum Samstag (01.07.) in das Visier von Einbrechern und Vandalen.

Die Unbekannten drangen durch zwei aufgehebelte Außentüren in das Schulgebäude ein und ließen anschließend ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Mittels brachialer Gewalt und Stemmwerkzeug wurden insgesamt 17 Türen aufgebrochen und eingetreten. Ob von den Kriminellen auch etwas gestohlen wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden