Frankfurt: Fahrradstaffel der Polizei zieht „Tuner“ aus dem Verkehr – Sicher unterwegs mit dem Pedelec

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Fahrradstaffel haben in den vergangenen

Tagen bei Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet mehrere manipulierte Pedelecs aus dem

Verkehr gezogen. Die angehaltenen Fahrerinnen und Fahrer mussten ihre mit

elektrischen Hilfsmotor versehenen Zweiräder bei der Polizei stehen lassen. Die

Räder wurden sichergestellt.

Am vergangenen Donnerstag, den 28. Juni 2023, zog die Fahrradstaffel bei einer

Kontrolle am Deutschherrnufer zwei Pedelecs aus dem Verkehr. Schon kurz nach

Beginn der Kontrolle hielten die Beamten einen 61-jährigen S-Pedelec-Fahrer an,

der keine erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Gefährt abgeschlossen

hatte, weshalb ihm die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Er erhielt zudem

eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Im

weiteren Verlauf durchfuhr ein 60-jähriger Mann mit einem Pedelec die

Kontrollstelle, bei dem die Beamten eine sichtbare Manipulation erkannten. Zwei

Kradfahrer der Verkehrsüberwachung, welche die Maßnahmen unterstützten, konnten

ihn einholen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

gefertigt. Das manipulierte Pedelec wurde zwecks Begutachtung sichergestellt.

Bereits am Freitag, den 16. Juni 2023, gelang es den fachkundigen Beamten der

Fahrradstaffel gleich mehrere „getunte“ Pedelecs im Bereich des Mainufers

sicherzustellen. In einem Fall wurde der Geschwindigkeitssensor mit einer

angebrachten Tuningbox manipuliert, was für die Fahrerin einen Anzeige wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu Folge hatte. Bei einem

weiteren Pedelec wurde eine „Kabelbindermanipulation“ festgestellt, bei der ein

Geschwindigkeitssensor in den Bereich der Tretkurbel verlegt wurde, was eine

deutliche Überschreitung der zulässigen motorisierten Trethilfe von 25 km/h

ermöglichte. Hier erfolge gegen den Fahrer ebenso eine Anzeige wegen eines

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zusätzlich wegen des

Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem dritten Pedelec bemerkten

die Beamten, dass der Unterstützungsmotor offensichtlich nachträglich

ausgetauscht worden war und ein Gashebel angebracht wurde, welcher das Fahrzeug

ohne den Einsatz von Muskelkraft fortbewegte. Und auch in diesem Fall musste

sich der Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

verantworten sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Doch das

sollte noch nicht alles sein. Darüber hinaus übergab die weitere Überprüfung,

dass das Pedelec aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war, was

dem Fahrer zusätzlich eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei einbrachte.

Die Fahrradstaffel der Frankfurter Polizei wird die Kontrollen im Stadtgebiet,

auch in Hinblick auf manipulierte Pedelecs, fortführen, um die Sicherheit auf

den Straßen weiter zu erhöhen.

Generell bleibt festzuhalten, dass der gesamtgesellschaftliche Trend „hin zum

Radverkehr“ dazu führt, dass Pedelecs als Verkehrsmittel immer beliebter werden.

Dies macht sich beim „illegalen Tuning“ bemerkbar aber auch bei der Entwicklung

der Unfallzahlen. Im vergangenen Jahr stellte die Frankfurter Polizei eine

deutliche Zunahme an verunfallten Pedelec-Fahrerinnen und Fahrern fest. Waren es

im Jahr 2021 noch 141 Unfälle, so konnten im Jahr 2022 leider 174 registriert

werden.

Die Polizei hat deshalb bereits im laufenden Jahr damit begonnen, diesem

negativen Trend entgegenzuwirken. Neben den Kontrollen der Fahrradstaffel

konnten auch im Rahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung bei verschiedenen

Aktionsterminen seit dem Frühjahr viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert

werden, insbesondere auf die möglichen Gefahren, die sich bei der Nutzung von

Pedelecs im Straßenverkehr ergeben können. Weitere Präventionsveranstaltungen

werden folgen.

Um die Straßen, vor allem für „schwächere Verkehrsteilnehmer“, noch sicherer zu

machen, sollte bei der Nutzung von Pedelecs folgendes beachtet werden:

Auf dem ersten Blick sehen Pedelecs aus wie Fahrräder, sind

jedoch oft schneller unterwegs, wie es vielleicht andere

wahrnehmen.

jedoch oft schneller unterwegs, wie es vielleicht andere wahrnehmen. Bei den höheren Geschwindigkeiten ist ein vorausschauendes

Fahren daher besonders wichtig. Auch verlängert sich durch das

höhere Gewicht der Pedelecs der Bremsweg.

Fahren daher besonders wichtig. Auch verlängert sich durch das höhere Gewicht der Pedelecs der Bremsweg. Auf abschüssigen oder nassen Straßen (insbesondere bei

Kopfsteinpflaster), bei Laub oder im Bereich von Straßenschienen

sollte die Geschwindigkeit angepasst bzw. reduziert werden.

Kopfsteinpflaster), bei Laub oder im Bereich von Straßenschienen sollte die Geschwindigkeit angepasst bzw. reduziert werden. Im Fall eines Sturzes kann ein Helm jeden Zweiradfahrer vor

schweren Kopfverletzungen schützen.

schweren Kopfverletzungen schützen. Darüber hinaus sollte auch die Ladung sicher hinten am

Gepäckträger verstaut werden.

Gepäckträger verstaut werden. Mit dreirädrigen Lastenrädern muss aufgrund einer erhöhten

Kippgefahr in Kurven besonders vorsichtig gefahren werden. Sie

sollten zudem gegen ein Wegrollen oder Umkippen gesichert

werden. Unverzichtbar ist der Helm für mitfahrende Kinder.

Frankfurt – Sachsenhausen: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 01. Juli 2023 erschien eine 82-jährige

Frau beim 8. Polizeirevier und gab an, am späten Nachmittag des Vortags (30.

Juni 2023) von ihrem Nachbarn angegriffen worden zu sein. Aus noch ungeklärten

Gründen kam es zwischen der 82-Jährigen und dem 49-jährigen Nachbarn zu

Streitigkeiten, in deren Verlauf der 49-Jährige die Frau würgte und mehrfach mit

dem Kopf gegen eine Wand schlug. Die Frau verlor hierdurch das Bewusstsein. Erst

am darauffolgenden Tag ging die 82-Jährige zur Polizei und erstatte Anzeige. Im

Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde sie medizinisch zunächst von einer

hinzugezogenen Ärztin untersucht und in der Folge für weitere Untersuchungen in

ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte die 82-Jährige noch am selben Tag

wieder verlassen. Der 49-Jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter

vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen der Tat dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots) – (th) Bereits am Montag, den 26. Juni 2023 kam es gegen 22.00

Uhr in der Taunusstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 22-jährige

Geschädigte und der Täter gerieten aus ungeklärten Gründen in einen verbalen

Streit, in dessen Verlauf der Täter dem Opfer eine Stichverletzung zufügte. Die

vor Ort eingetroffenen Polizisten leisteten dem schwerverletzten Mann Erste

Hilfe, im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter flüchtete

zunächst, konnte aber im Nachgang identifiziert werden. Es handelt sich bei

diesem um einen 52-jährigen polizeibekannten Mann. Er wurde im Rahmen von

Fahndungsmaßnahmen am 29. Juni 2023 im Bahnhofsviertel festgenommen; der

Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 22-jährige Geschädigte

verließ das Krankenhaus bereits einen Tag nach der Tat entgegen des ärztlichen

Rats auf eigenen Wunsch.

Hintergrund: Die Veröffentlichung des Sachverhalts erfolgt aus

ermittlungstaktischen Gründen erst heute.

Frankfurt – Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Vormittag (2. Juli 2023) kam es im Bereich der

Allerheiligenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der unbekannte Täter konnte

flüchten. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Gegen 11.40 Uhr tanzte der unbekannte Täter einen 61-Jährigen an und entwendete

diesem im Zuge dessen die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der 61-Jährige bemerkte

dies und wollte auf den unbekannten Täter zugehen. In diesem Moment sprühte

dieser dem Opfer Reizstoff ins Gesicht und flüchtete mit der entwendeten

Geldbörse in unbekannte Richtung. Der 61-Jährige erlitt hierdurch Atemwegs- und

Augenreizungen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dünne Statur, nordafrikanisches

Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt sowie

einer langen Hose, trug eine rote Sportjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln

in der Hand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können,

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 069 / 755 – 10100 oder

mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Reisender im Regionalzug bestohlen

Frankfurt am Main/Limburg (ots) – In einem Regionalzug von Limburg nach

Frankfurt am Main wurde am Samstagmittag ein 28-jähriger Mann aus Idstein von

einem noch unbekannten Täter bestohlen. Der Täter hatte während der Fahrt

offenbar einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um die Tasche des Reisenden an

sich zu nehmen. Wann dies geschah und wann der Täter den Zug verlassen hat,

konnte der Geschädigte nicht mehr angeben. Erst bei Ankunft im Frankfurter

Hauptbahnhof stellte er den Verlust fest und meldete den Diebstahl bei der

Bundespolizei. In der gestohlenen Tasche befand sich ein Laptop im Wert von etwa

2000 Euro. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zug mit Steinen beworfen

Nidderau/Main-Kinzig-Kreis (ots) – Unbekannte haben am Samstagmorgen einen

durchfahrenden Güterzug im Bereich des Bahnhofes Nidderau mit Steinen beworfen

und hierdurch die Frontscheibe der Lok beschädigt. Der Lokführer, der

glücklicherweise nicht verletzt wurde, meldete den Vorfall gegen 1.30 Uhr der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Aufgrund der Meldung suchten Beamte

der Bundespolizei den Bereich ab, konnten jedoch keine Personen mehr

feststellen. Der Lokführer konnte seinen Dienst fortsetzen und den Zug bis

Gießen weiterfahren. Gegen die Steinewerfer hat die Bundespolizei ein

Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Frankfurt – Rödelheim: Gefährliche Körperverletzung – Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag, den 02.07.2023,

einen 29-jährigen Mann in Rödelheim festgenommen, der im Verdacht steht, seine

26-jährige Partnerin unter anderem mit einem Messer verletzt zu haben. Darüber

hinaus randalierte dieser an einem Rettungswagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 29-Jährige die 26-jährige Frau

bereits am Samstagabend in der Eschborner Landstraße in einem Hotelzimmer mit

einem Messer am Oberschenkel verletzt sowie auch getreten und geschlagen haben.

Einen Tag später fiel das Pärchen gegen 15.00 Uhr im Bereich der Niddabrücke /

„Auf der Insel“ auf, als der 29-Jährige erneut gegenüber der 26-jährigen Frau

handgreiflich wurde. Ein Zeuge sah die Tathandlungen. Die aufgrund von Schlägen

und Tritten auf dem Boden liegende Geschädigte wurde im Anschluss von

verständigten Rettungskräften medizinisch versorgt. Jedoch begann der 29-Jährige

während ihrer Behandlung zu randalieren und schlug von außen gegen die

verschlossene Tür des Rettungswagens. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den

Mann noch vor Ort festnehmen. In der Nähe fanden sie zudem einen Rucksack mit

Habseligkeiten sowie der mutmaßlichen Tatwaffe auf, welche sie sicherstellten.

Der wohnsitzlose Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme und der

Kontaktaufnahme mit der Amtsanwaltschaft in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt / Bundesautobahn 661: Auffahrunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagnachmittag (02. Juli 2023) ereignete sich auf

der BAB 661 ein Auffahrunfall, bei dem ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt

wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger mit einem Opel Insignia

gegen 14:38 Uhr die BAB 661 in Richtung Oberursel. Zu diesem Zeitpunkt befand

sich ein 55 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf direkt hinter ihm.

Verkehrsbedingt verringerte der 22-Jährige seine Geschwindigkeit, was von dem

55-Jährigen offenbar zu spät bemerkt wurde. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Pkw

auf das Heck des Opel Insignia auf.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der VW Golf war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall

entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der 55-jährige Mann zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und kam

in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Autobahn musste für die Maßnahmen an der Unfallstelle in Richtung Oberursel

zwischenzeitlich voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau bis zum Bad

Homburger Kreuz führte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Nordend: Alleinunfall – Fahrzeug überschlägt sich

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 02.07.2023, kam es in der

Rohrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein mit zwei Personen

besetzter Pkw überschlug. Die beiden Insassen, 21 und 20 Jahre alt, trugen

leichte Verletzungen davon.

Ein 21-Jähriger war gegen 21:30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Rohrbachstraße

unterwegs, als dieser in Höhe der Hausnummer 40 aus bislang ungeklärter Ursache

gegen die dortige Verkehrsinsel prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb

auf dem Dach liegen. Der 21-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer

konnten von Zeugen und alarmierten Polizeibeamten aus dem Auto befreit werden.

Der verständigte Rettungsdienst behandelte im Anschluss die beiden leicht

verletzten jungen Männer, welche in umliegende Krankenhäuser kamen. An dem

Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen

dauern an.