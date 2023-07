Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Zeitungspapier in Brand gesetzt / Schaden an Parteibüro

Sachschäden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachten Unbekannte am Samstagmorgen (01.07.) im Eingangsbereich eines Parteibüros in der Engelsgasse. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte jemand zwischen 4 Uhr und 10 Uhr vor dem Gebäude Zeitungspapier in Brand gesetzt, wodurch die Eingangstür verrußt wurde und durch die Hitzeentwicklung außerdem das in der Tür verbaute Scheibenglas riss. Nach Angaben von Anwohnern war es gegen 5 Uhr unmittelbar vor dem Gebäude zu einem lautstarken Streit mehrerer Personen gekommen. Die weiteren Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt und nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Butzbach: Jugendlicher flüchtet auf nicht versichertem Roller

Am Freitag, 16.06. bemerkte ein Fahrradfahrer gegen 18.45 Uhr an der Schutzhütte auf dem Hausberggipfel bei Hoch-Weisel zwei abgestellte Motorroller. Als dieser einen der beiden Kleinkrafträder, an welchem kein Versicherungskennzeichen abgebracht war, fotografierte, kamen aus Richtung Hausbergturm zwei Jugendliche auf ihn zu, die ihn aufforderten, dies zu unterlassen. Der Radfahrer entgegnete, dass mit dem Roller ohne Kennzeichen nicht gefahren werden dürfe und er nun die Polizei verständigen würde. Daraufhin kam es zum Gerangel zwischen den beiden, in dessen Rahmen der Radfahrer leicht am Finger verletzt wurde. Die beiden Rollerfahrer brausten daraufhin in Richtung Hausen-Oes davon. Bei dem Beschuldigten soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 16 Jahre alten, schlanken und ungefähr 170 bis 180 cm großen, jungen Mann handeln, der ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck „SV Steinfurth trug. Dieser soll auf einem silberfarbenen Roller der Marke „Popcorn“ unterwegs gewesen sein. Sein Begleiter soll auf einem rot-weißen Motorroller unterwegs gewesen sein. Nach bisherigem Erkenntnissen war die Situation auch von einer Fahrradfahrerin und einem Fahrradfahrer beobachtet worden, die möglicherweise Video- oder Fotoaufnahmen fertigten. Die beiden, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden. Wer kann außerdem Angaben zur Identität des flüchtigen Rollerfahrers machen?

Münzenberg: landwirtschaftliche Navigationstechnik gestohlen

Aus zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen entwendeten Diebe in Gambach zwischen Freitagabend (22.20 Uhr) und dem frühen Samstagmorgen (4.40 Uhr) verbaute Navigationstechnik im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Die beiden Traktoren standen im Tatzeitraum in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Altenstädter Feld. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Ertappter Fahrraddieb flüchtet

Als sie am späten Samstagabend nachhause zurückkamen überraschten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rotdornstraße einen Fahrraddieb. Der Langfinger war gegen 22.45 Uhr gerade dabei, ein zuvor gut gesichertes E-Bike aus dem heimischen Carport wegzuschieben. Beim Erblicken der rechtmäßigen Eigentümer nahm der als etwa 25 bis 30 Jahre alte und 175 cm große Mann mit dunklem Teint, dunklen, zum „Dutt“ getragenen Haaren und Kinnbart die Beine in die Hand. Den Angaben zufolge trug der Unbekannte ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine schwarze Cargo-Hose, schwarze Turnschuhe und einen Rucksack. Das Bike ließ er an Ort und Stelle zurück.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet mögliche weitere Zeugen, denen der Mann bereits zuvor oder während seiner anschließenden Flucht begegnet war, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Auf dem Feldweg kollidiert

Butzbach: Zum Zusammenstoß zweier PKW, im Feld bei Nieder-Weisel, kam es am Freitagmittag (30.6.). Der 53-jährige Fahrer eines Seat kam aus Richtung Oppershofener Straße und fuhr durch den Oppershofener Weg. An der Kreuzung zweier Feldwege stieß er mit dem VW Passat eines 18-Jährigen zusammen, der aus Richtung Friedberger Straße kam. Offenbar beachtete der Fahrer des Seat nicht die Regel Rechts-vor-Links. Bei der Kollision verletzte sich der Fahrer des Passats leicht. Auch sein Beifahrer, ein 19-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Beide konnten medizinisch vor Ort versorgt werden. Die 21-Jährige auf der Rückbank des Passats wurde zur Abklärung von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Seatfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Als Totalschaden müssen die Schäden am Passat angesehen werden. Ein Abschleppdienst holte beide Fahrzeuge von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Geparkten Sprinter angefahren und geflüchtet

Altenstadt: Einen parkenden Sprinter beschädigte ein anderes Fahrzeug am Mittwoch (21.6.) in der Straße „Im Kastell“. Zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr verursachte der bislang Unbekannte die Beschädigungen am hinteren, rechten Radkasten und der rechten Fahrzeugseite des Daimler Sprinters und flüchtete dann von der Unfallstelle. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise von Zeugen.