Marburg – Kabeldiebe auf der Baustelle

Die Kripo Marburg ermittelt nach dem Diebstahl von Kabeln auf der Baustelle des Max-Planck-Instituts in der Karl-von-Frisch-Straße. Der oder die Täter erbeuteten eine Rolle mit 400 Metern Kupferkabel. Außerdem demontierten und stahlen sie aus einem nebenstehenden Gebäude weitere 30 Meter eines bereits verlegten Kabels. Der reine Sachwert der Kabel liegt bereits bei mehr als 1000 Euro. Nach vorliegenden Informationen kam es zwischen 12 Uhr am Donnerstag und der gleichen Zeit am folgenden Freitag, 30. Juni, zu dem Diebstahl. Wer hat in der Zeit das Verladen der Kabeltrommel oder deren Abtransport beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Betagte Seniorin Opfer eines Trickdiebs – Kripo bittet um Hinweise

Am Samstag, 01. Juli, erbeutete ein Trickdieb die Ersparnisse einer älteren Frau. Die Dame konnte zwar keine Personenbeschreibung abgeben, jedoch hofft die Kripo Marburg aufgrund der Tatzeit und dem Tatort auf Zeugen.

Der Vorfall war am Samstag um etwa 17 Uhr in der Hofackerstraße. Der offenbar ortsfremde Mann klingelte an einer Haustür und drängte sich nach dem Öffnen der Tür und sehr kurzer Konversation quasi sofort an der älteren Dame vorbei in ihre Wohnung. Bei anschließend freundlichem Auftreten stellte er sich als Kundendienstmitarbeiter ihrer Krankenkasse vor und überzeugte sein Opfer in dem folgenden Gespräch von der Notwendigkeit einer sofortigen Zahlung. Die Dame, die sich leider später nicht mehr an den Gesprächsinhalt und den Grund für die geforderte Zahlung erinnern konnte, übergab dem Mann letztlich eine vierstellige Summe. Wer war am Samstag, gegen 17 Uhr in der Hofackerstraße oder in unmittelbarer Umgebung? Wem ist dort eine scheinbar ortsfremde Person, wem sind ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Trickdiebstahl und Auseinandersetzung in der Stiftstraße

Die Polizei ermittelt nach einem angezeigten Vorfall, der sich am Samstag, 01. Juli, gegen 22.25 Uhr in der Stiftstraße zutrug. Dort erlitt ein 29 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit zwei ca. 25 Jahre alten Männern durch einen Faustschlag eine Verletzung an der Nase. Die Männer, das Opfer vermutet, es handelt sich um Landsleute von ihm, flüchteten Richtung Innenstadt. Vorausgegangen war ein Trickdiebstahl im Zusammenhang mit der Bitte um einen Geldwechsel. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann die beiden geflüchteten Männer näher beschreiben? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schnelle Festnahme nach Einbruch

Die Polizei nahm unmittelbar nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Scheppe Gewissegasse eine 28 Jahre alte Tatverdächtige vorübergehend fest. Tatsächlich fand die Polizei inSchnelle Festnahme nach Einbruch ihren Sachen Gegenstände, die aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus stammten und gaben diese dem Eigentümer zurück. Der Einbruch war am Sonntag, 02. Juli, gegen 13.50 Uhr. Die Polizei war so schnell vor Ort, dass die kurzfristige Flucht der Frau mit der Festnahme auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke endete. Die Ermittlungen dauern an.

Marburg – Beinahekollision unter Radfahrern auf der Brücke am Südbahnhof – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Beinahezusammenstoßes und anschließenden Streits zwischen Radfahrern auf der Brücke am Südbahnhof am Freitag, 30. Juni, gegen 13.30 Uhr. Insbesondere sucht die Polizei zwei Radfahrer als wichtige Zeugen. Eine der beteiligten Radfahrerinnen fuhr quasi als zweite hinter einem Radfahrer die Rampe hoch auf die Brücke. Durch einen entgegenkommenden, abbiegenden und bergabfahrenden Radler kam es fast zur Kollision mit dem vorausfahrenden unbekannten und gesuchten Radfahrer. Beide konnten jedoch ausweichen und letztlich einen Sturz verhindern. In der Folge versperrte der entgegengekommene Radfahrer dann der zweiten Radlerin den Weg, beschimpfte und bedrohte sie. Die Polizei bitten nunmehr den bergauf ausweichenden Radfahrer und eine noch von untern hinzukommende Radfahrerin, die den Vorfall mitbekommen hat und ebenfalls deswegen anhalten musste, sich zu melden. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung des entgegenkommenden, bergabfahrenden Radfahrers führen könnten. Der ca. 1,80 Meter große Mann war etwa 40 Jahre alt. Er hatte eine auffallend schmale Statur, dunkle Haare und ungepflegte Zähne. Der insgesamt ungepflegt wirkende Mann trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Oberteil. Er fuhr ein augenscheinlich altes und dunkles Rad. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wehrda – Unfallflucht auf dem tegut- Parkplatz

Wer hat am Freitag, 30. Juni, zwischen 12.20 und 12.45 Uhr, auf dem tegut-Parkplatz im Industriegebiet Wehrda ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit einem bronzefarbenen Pkw, einem Seat Leon gekommen sein könnte? An der Front des Seat mit dem Kennzeichen für die Stadtkennung RZ entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach – Fahrzeug schiebt Mülleimer gegen Zaunpfosten und Briefkasten

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Geschehens, dass sich vermutlich bereits in der Nacht zum Montag, 05. Juni, gegen 04.30 Uhr in der Straße Stümpelstal abspielte. Aufgrund der bisher vorliegenden Informationen fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug bei einem nicht bekannten Manöver gegen einen Müllbehälter und schob diesen gegen einen gemauerten Gartenzaunpfosten/-pfeiler und den Briefkasten des Hause. Dem Hauseigentümer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer kann sich an den Unfall erinnern? Wer hat den Unfall gesehen oder entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Ermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallverursacher schaut sich Schaden an und fährt dann weg

Die Polizei sucht weitere Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 30. Juni, gegen 15.35 Uhr, vor dem Anwesen Bahnhofstraße 21 ereignete. Ein heller Kastenwagen, eventuell ein VW Caddy, kollidierte bei einem Ausparkmanöver mit einem geparkten roten Citroen C 4. Am Citroen entstand deutlich sichtbar hinten links ein Schaden von vermutlich mindestens 1000 Euro. Nach bisherigen Informationen stieg der Fahrer des Kastenwagens nach dem Zusammenstoß aus, schaute sich den Citroen an und fuhr dann wieder weg, ohne einen Zettel hinterlassen oder die Polizei angerufen zu haben. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und zu dessen Fahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Rotes Auto beschädigt blauen Opel Corsa

Die Stellplatzsuche auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße endete letztlich mit einer Unfallflucht. Ein rückwärts fahrerndes rotes Auto war mit einem dahinter befindlichen blauen Opel Corsa zusammengestoßen. Die Corsafahrerin hatte noch vergeblich versucht die Kollision durch eigenes Zurückfahren zu verhindern. An ihrem Auto entstand ein Frontschaden von mehreren Hundert Euro. Das verursachende Fahrzeug parkte nicht ein, sondern fuhr dann weg. Von dem Kennzeichen des roten Autos ist lediglich MR- Q….. bekannt. Die Verkehrsunfallflucht war am Samstag, 01. Juli, um 15.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Tatort: Parkplatz Georg-Gaßmann-Stadion – Schaden an grauem Opel Corsa

Erst jetzt erfuhr die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions, die sich bereits zwischen Donnerstag, 22 Juni und Freitag 30. Juni ereignete. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit einem grauen Opel Corsa. An dem Opel entstand vorne links ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Besitzer des Autos fand keine entsprechende Nachricht des Verursachers an seinem Auto, und auch bei der Polizei erfolgte keine entsprechende Unfallmeldung. Wer kann sich an ein Fahrmanöver in der fraglichen Zeit erinnern, bei dem es zum Unfall mit dem Opel gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.