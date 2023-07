Waldfischbach, Lambrecht: Evangelische Jugendkantorei der Pfalz am 23. und 24. September 2023

Waldfischbach-Burgalben / Lambrecht – Das dritte Konzertprojekt der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz führt die jungen Sängerinnen und Sänger am Samstag, 23. September 2023 in die Protestantische Kirche Waldfischbach und am Sonntag, 24. September 2023 in die Ehemalige Klosterkirche Lambrecht. Konzertbeginn ist jeweils um 18 Uhr.

Im Jahr 2023 jährt sich der Geburtstag Max Regers (1873-1916) zum 150. Mal. Neben seinen bedeutenden Orgelwerken bilden die Kompositionen für Chor einen weiteren wichtigen Teil seines Schaffens. Acht seiner insgesamt „Zwanzig Responsorien“ (1911)erklingen als Schwerpunkt des Programmes. Die kurzen Kompositionen sind in englischer Sprache verfasst. Es handelt sich überwiegend um biblische Texte, die Reger 1911 als Antwortgesänge für die Lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten vertonte.

John Rutter (*1945) gilt vielen als der bedeutendste lebende Komponist von Kirchen- und Chormusik. Seine Werke werden heute rund um den Erdball aufgeführt. Sein vierstimmiges Werk „Look at the world“(Schau auf die Welt) gab dem Programm den Namen.

Birke Falkenroth (Foto: Kathrin Lauterbach)

Die Harfenistin Birke Falkenroth aus Wissembourg ergänzt den Abend mit solistischen Beiträgen und zeigt die musikalischen Möglichkeiten der Harfe in all ihren Facetten.

Die musikalische Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald.

Birke Falkenroth, Harfe | Evangelische Jugendkantorei der Pfalz

Leitung: Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald

Vorverkauf und Abendkasse | Erwachsene 14 € |Schüler, Studierende bis 26, Empfänger von Sozialleistungen 8 €

Vorverkauf Waldfischbach | Uhren Lehmann, Hauptstraße 56, 67714 Waldfischbach-Burgalben | Prot. Pfarramt, Friedhofstraße 12, 67714 Waldfischbach-Burgalben (Di. + Do. 8:30 – 11:30 Uhr)

Vorverkauf Lambrecht | Kloster-Apotheke, Marktstraße 11/13, 67466 Lambrecht

sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix | Ticket-Hotline: 0761 888499 99(6 bis 22 Uhr, auch an Wochenenden/Feiertagen) | Online Bestellungen unter www.reservix.de