Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Hakenkreuzschmiererei auf Werbetafel

Lambrecht (ots) – Am Samstag, 01.07.2023 meldete der Wirt des Waldhauses Lambertskreuz, dass eine seiner Werbetafeln in Lambrecht, Östliche Luhrbachstraße, durch Farbschmierereien u.a. mit einem Hakenkreuz, beschädigt wurde. Die Beschädigungen dürften im Zeitraum zwischen dem 10. und 15. Juni erfolgt sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche handelnde Personen geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Neustadt unter der Tel.: 06321 854-0 zu wenden.

Erfenstein: Kontrolle des Durchfahrtsverbots Elmsteiner Tal (L499)

Erfenstein (ots) – Auch an diesem Samstag wurde durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße das bestehende Durchfahrtsverbot für Krafträder auf der L 499 zwischen Frankeneck und Johanniskreuz kontrolliert. Die Bilanz nach zwei Stunden stationärer Kontrolle: Elf Fahrzeugführer, welche mit ihren Motorrädern verbotswidrig das Elmsteiner Tal befuhren. Die Strafe folgte mit einem zu zahlenden Verwarnungsgeld von fünfzig Euro auf dem Fuße. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 01. April bis 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen.

Haßloch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrer

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 02.7.2023 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem kombinierten Rad/Gehweg entlang der Holidayparkstraße in Haßloch zwischen Ponyfarm und Einmündung Rennbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Hierbei wurde einer der Fahrradfahrer leicht verletzt. Dem voraus ging ein verbaler Disput, der sich auch nach dem Verkehrsunfall fortsetzte und in Beleidigungen endete.

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):