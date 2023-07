Verkehrsunfall auf der A 65 bei Kandel (Foto)

Kandel (ots) – Am Sonntag 02.07.2023 ereignete sich kurz nach 12:00 Uhr, ein größerer Verkehrsunfall auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zunächst befuhr ein junges Paar Anfang 20 aus den Niederlanden die A 65 in Richtung Karlsruhe. Der VW Bus des Paares bekam einen technischen Defekt, weshalb der VW Bus auf der linken Spur an der Leitplanke zum Stehen kam.

Die beiden Insassen konnten das Auto verlassen um hinter der Leitplanke Schutz zu suchen. Während ihrer Absicherung der Gefahrenstelle fuhr schon ein VW T roc aus Worms kommend auf der A65. Dieses Auto, welches von einem 32-jährigen Autofahrer gesteuert wurde, fuhr auf das Pannenfahrzeug auf.

Durch den starken Aufprall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt, er musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Autobahn A 65 musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Karlsruhe für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Der Verkehr musste ab der Anschlussstelle Rohrbach durch die Autobahnmeisterei Kandel abgeleitet werden.

Versammlungslage „Moschee-Befürworter“

Germersheim (ots) – Am Samstag 01.07.2023 zwischen 13-15 Uhr, trafen sich ca. 500 Teilnehmer zu einer Versammlung mit dem Thema „Moschee Befürworter“ in der Hans-Sachs-Straße. Von hier aus setzte sich der Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung.

Mit Plakaten und Redebeiträgen machten die Teilnehmer auf ihr Anliegen zum geplanten Moscheebau aufmerksam. Auf dem Paradeplatz fand anschließend noch eine Abschlusskundgebung statt.

Die Versammlung und der Aufzug sind völlig störungsfrei verlaufen, es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Warnhinweis der Wasserwerke

Jockgrim (ots) – Über den „Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe“ (Ugs. die Wasserwerke) erging folgender Warnhinweis: Im Bereich des südlichen Landkreises Germersheim ist es vor einigen Tagen zu einem Vorfall in Rülzheim gekommen, bei welchem ein offensichtlich älteres Ehepaar persönlich an der Haustür durch eine angebliche Mitarbeiterin der Wasserwerke kontaktiert wurde.

Angeblich hätte eine Wasserprobe entnommen werden sollen. Da das Ehepaar die Sache kritisch hinterfragte entfernte sich die Person wieder in unbekannte Richtung.

Die Wasserwerke wollen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich Kolleginnen und Kollegen natürlich immer ordnungsgemäß ausweisen können und dies auf Verlagen auch tun. Zudem würden entsprechende Termine zur Probenentnahme vorher angekündigt werden. Auch die Polizei rät in gleich gelagerten Fällen die Angaben zunächst kritisch zu hinterfragen und im Zweifel die örtlich zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Fahrraddiebe am Bahnhof unterwegs

Germersheim (ots) – Durch einen aufmerksamen Mitbürger wurden 3 Personen gemeldet, die sich an den Fahrrädern am Germersheimer Bahnhof zu schaffen machen würden. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim konnten 3 mutmaßliche Fahrraddiebe festgestellt werden. Bei Erkennen der Polizei ergriffen sie sofort die Flucht. Einer der Diebe konnte erwischt werden.

Bei den weiteren Ermittlungen konnte ein bereits zum Abtransport bereitgestellten Fahrrad festgestellt und präventiv sichergestellt werden. Der Besitzer kann sich bei der Polizeiinspektion Germersheim melden sein Fahrrad abholen.

Weitere Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Hagenbach (ots) – Am Sonntag 02.07.2023 gegen 01:30 Uhr kam es in der Rheinstraße in Hagenbach im Bereich des Kreisels am dortigen Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Offensichtlich kam ein 33-jähriger Pkw-Fahrer im Straßenverlauf der L556 zunächst nach links von der Fahrbahn ab, fuhr geradewegs über eine Verkehrsinsel und anschließend über den Kreisverkehr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug bzw. auch der Fahrzeugführer konnten erst im Rahmen der Fahndung noch im näheren Umfeld festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei ergab sich, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und auch drogentypische Auffallerscheinungen vorlagen.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eröffnet.

Platter Reifen und Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – Ein 21-jähriger Mercedesfahrer kam beim Durchfahren des Kreisels in der Josef Probst Straße von der Fahrbahn ab und beschädigte sich seine Felge und seinen Reifen so stark, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Er verständigte einen Abschlepper und machte in seinem Pkw ein kleines Schläfchen.

Er wurde dann unsanft durch die Polizeibeamten geweckt, die bei der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch bei ihm feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Er wurde mit zur Blutentnahme genommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Neben dem Schaden an seinem beschädigten Pkw muss er auch den Verlust seines Führerscheins verkraften.

Tuning endet mit Ordnungswidrigkeitenanzeige

Germersheim (ots) – Ein 20-jähriger Golffahrer wurde in Germersheim durch eine Polizeistreife kontrolliert. An seinem getunten Fahrzeug konnten diverse Unzulänglichkeiten durch Umbauten und fehlende Gutachten festgestellt werden, die zum Erlöschen seiner Betriebserlaubnis geführt haben. Der junge Pkw-Fahrer muss seinen Pkw wieder in einen verkehrstüchtigen Zustand bringen. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter

Wörth (ots) – Am Samstag 01.07.2023 gegen 22:40 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde auch ein sog. E-Scooter der Kontrolle unterzogen. Es ergab sich, dass der Führer des Rollers unter Alkoholeinwirkung stand und auch Auffallerscheinungen vorlagen, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Entsprechend wurde dem Fahrer im weiteren Verlauf auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Diebstahl aus Pkw

Wörth (ots) – In der Nacht von Freitag 30.06.2023 auf Samstag 01.07.2023, ist es in der Dorschbergstraße zu einem Aufbruch eines Pkws gekommen. Es wurde an einem geparkten BMW die Seitenscheibe eingeschlagen und so durch Hineingreifen ins Fahrzeug die Tür zum Innenraum geöffnet.

Nahezu fachmännisch wurden aus dem Fahrzeug verschiedene elektronische Bauteile ausgebaut und samt sogar dem Lenkrad entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth unter Tel: 07271/92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.