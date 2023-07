Diebstahl von Leichtkraftrad

Ludwigshafen-Süd (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag, 01.06.2023, ein vierrädriges Kleinkraftrad (sog. Quad mit Versicherungskennzeichen) aus einem Hof in der Roonstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein. Das Quad hatte einen Zeitwert von ca. 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht geklärt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin kann eine Verkehrsunfallflucht vom späten Samstagnachmittag des 01.07.2023 in der Wegelnburgstraße/Ludwigshafen umgehend geklärt werden. Die Zeugin beobachtete einen Parkrempler und notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Unfallverursachers, bevor dieser von der Unfallörtlichkeit flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Anhand des Kennzeichens des beschädigten PKW konnte die Halterin im angrenzenden Supermarkt ausgerufen und in der weiteren Folge hiesige Dienststelle verständigt werden. Die Polizeibeamten ermittelten anschließend den Unfallverursacher, welcher sich aufgrund seines Verhaltens wegen des Tatverdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten muss.

Diebstahl auf Baustelle

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Samstag, den 01.07.2023, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer Baustelle in der Wollstraße. Hier wurden mehrere Fahrzeuge bzw. Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621-963-2222 oder piludwigshafen2@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)-(JH) – Am 01.07.2023 um 17:11 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Brunckstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Verkehrsunfall mit zwei PKWs im Gleisbereich der Straßenbahn vor. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch und betreute die Insassen der verunfallten Fahrzeuge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Eine unmittelbar betroffene Straßenbahn musste durch die RNV geräumt werden. Die Fahrgäste konnten selbstständig an die nah gelegene Haltestelle laufen. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Einschränkungen im Fahrbetrieb der Straßenbahn. Auch die Brunckstraße musste teilweise für den Verkehr gesperrt werden.

Vier Personen, darunter 2 Kinder wurden dem Rettungsdienst vorgestellt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeug, die Polizei und der Verkehrsmeister der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar.