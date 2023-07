Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 65

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 02.07.2023 gegen 15:30 Uhr, kam es auf der BAB 65 in Richtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Motorrad und ein Pkw kurz nach dem Mutterstadter Kreuz miteinander.

Hierdurch wurde der 18-jährige Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die BAB 65 ist zwischen dem Kreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim weiterhin in beide Richtungen vollgesperrt.

Unfallflucht am Vogelpark

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 30.06.2023 zwischen 17-17:30 Uhr wurde vermutlich durch einen ausparkenden PKW auf dem Parkplatz des Vogelparks in Böhl-Iggelheim in der Hanhofer Straße 144 der Hinweis- und Aushangskasten beschädigt und umgeknickt.

Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt persönlich, telefonisch (06235/4950) oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) zu melden.

Unfall durch Überholen

Schifferstadt (ots) – Am 30.06.2023 um kurz vor 13 Uhr befuhr ein 11-jähriger Radfahrer die Hauptstraße in Schifferstadt. Ein zunächst hinter dem Jungen fahrenden blauer PKW überholte den Radfahrer ohne den entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Dadurch erschrak der 11-Jährige und touchierte beim Schlingern mit dem Lenker einen geparkten PKW.

Zeugen des Vorfalls bzw. der Fahrer des blauen PKW, melden sich bitte bei der Polizei Schifferstadt persönlich, per Tel: (06235/4950) oder E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de)