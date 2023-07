Landau: Die Polizei-News

Zwei Mal in zwei Tagen

Landau (ots) – … ist ein 20-Jähriger in der Maximilianstraße in Landau negativ aufgefallen. Am Freitag 30.06.2023 wurde der Polizei Landau gegen 10:50 Uhr eine Bedrohung am Hauptbahnhof in Landau gemeldet. Aus dem Nichts soll der Mann ein Messer gezogen und einen 32-Jährigen damit bedroht haben. Verletzt wurde hierbei niemand.

Einen Tag später fiel der 20-jährige Mann erneut auf, als er gegen 21:30 Uhr einem 31-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt Prellungen und eine Platzwunde an der Unterlippe und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzungen verantworten.

Tödlicher Verkehrsunfall

Landau-Nußdorf (ots) – Am heutigen Nachmittag kam es auf der K 8 zwischen Nußdorf und Landau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 68-jähriger Jeep-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße die K 8 aus Nußdorf kommend in Richtung L 516.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 68-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kam alleinbeteiligt im angrenzenden Weinberg zum Stehen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 68-Jährige anschließend im Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Nach Besuch einer Bar in der Zelle gelandet

Landau (ots) – Zu einer Meinungsverschiedenheit kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.06./01.07.2023) in einer Bar in der Westbahnstraße. Da die 27- und 36-jährigen Männer dies nicht mit Worten lösen konnten, kam es in der Folge zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten. Hierdurch wurden die beiden jeweils leicht verletzt.

Der 27-jährige Barbesucher störte die Anzeigenaufnahme vor Ort mehrfach, weshalb ihm durch die eingesetzten Beamten ein Platzverweis erteilt wurde. Da er diesem nicht nachkam und weiter an der Örtlichkeit randalierte, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Gegen beide Beteiligten wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fahrzeug beschädigt und Gegenstände entwendet

Landau (ots) – Am Samstag (01.07.2023) wurde im Zeitraum 24-09:30 Uhr auf dem Parkplatz am Landesgartenschaugelände durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines weißen Citroën eingeschlagen und eine Sporttasche sowie eine Tablettasche samt Inhalt entwendet.

Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Metalldiebstahl von Baustelle

Landau (ots) – In der vergangenen Woche (26.06.-30.06.2023) wurden von einer Baustelle auf der Wollmesheimer Höhe mehrere Kupferkabel entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzen zum Freilegen vermutlich eine Säge oder ein ähnliches Werkzeug.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.