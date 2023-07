Betrunkener PKW Fahrer zeigt sich uneinsichtig

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 19:45 Uhr, meldet eine 54-jährige Zeugin telefonisch eine stark schwankende Person, die soeben in der Schulstraße in Römerberg in einen Mercedes gestiegen und weg gefahren sei. Der 67-jährige Mann aus Römerberg kam kurze Zeit später jedoch wieder an die Örtlichkeit zurück und konnte dort durch die eingesetzten Beamten angetroffen und kontrolliert werden.

Dabei konnte durch die Beamten starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,28 Promille, weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 67-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weiterhin zeigte er sich während der kompletten Polizeimaßnahmen uneinsichtig, sodass zunächst auch sein Fahrzeug zwecks möglicher Verwertung sichergestellt wurde.

Diebstahl von Geldbeutel aus Fahrradkorb

Speyer (ots) – Einer 60jährigen Frau aus Speyer wurden am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zwei Geldbeutel aus einer Einkaufstüte entwendet, welche sie kurzzeitig in ihren Fahrradkorb gelegt hatte. Das Fahrrad hatte sie an einem Zaun in der Straße „Sailerbahn“ abgestellt. Es entstand ein Schaden in einem mittleren dreistelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang sei ihr eine ca. 45jährige Frau mit schulterlangen dunklen Haaren, korpulenter Statur, ca. 165 cm groß aufgefallen. Die Frau war dunkel gekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang nochmal der Hinweis Wertsachen auch nicht kurzzeitig unbeaufsichtigt zu lassen. Insbesondere Geldbörsen sollten nicht offensichtlich in eine Einkaufstasche gelegt, sondern möglichst körpernah getragen werden.

Brand einer Grünfläche

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag wurde eine in Brand geratene ausgetrocknete Grünfläche in der Spaldinger Straße in Speyer gemeldet, welche zunächst durch schnell handelnde Passanten gelöscht werden konnte. Die hinzugezogene Feuerwehr führte in der Folge Wärmemessungen durch,

woraufhin ein weiteres Ablöschen der Brandstelle nötig wurde, um ein erneutes Aufflammen ausschließen zu können.

Laut der Feuerwehr war es dem umsichtigen Handeln des Mitteilers und der Passanten zu verdanken, dass eine großflächige Ausbreitung des Feuers in Richtung des nahegelegenen Waldstücks unterbunden werden konnte.

Wie es zur Brandentfachung kam, ob fahrlässig oder vorsätzlich, ist derzeit unbekannt.

Allerdings weist die Polizei darauf hin, dass bei den derzeitigen Witterungen und der langanhaltenden Trockenheit jede achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder Glasreste zu einer Brandauslösung führen kann.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, bitte an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall durch aufgewirbelten Koffer

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 13.20 Uhr, befuhr eine 20-jährige Dame aus Lingenfeld die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz vor der Anschlussstelle „Speyer-West“ wurde durch einen neben

ihr auf der rechten Spur fahrenden LKW ein Hartschalenkoffer auf die Fahrbahn gewirbelt, welcher frontal mit ihrem PKW kollidierte.

Hierdurch entstand am PKW der jungen Frau ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, insbesondere auch Hinweise zu dem LKW und dem Umstand geben können, wie der Koffer auf die Fahrbahn gelangt ist.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verursacher begutachtet Schaden und fährt weg

Speyer (ots) – Am gestrigen Samstagmittag zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Else-Krieg-Straße in Speyer zu einer Unfallflucht. Ein 31-jähriger Fiat Fahrer parkte sein Fahrzeug und ging einkaufen. Bei seiner Rückkehr konnte er einen ca. 50 jährigen Mann mit schwarz/grauen Haaren feststellen, der sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite begutachtet.

Anschließend stieg die Person in einen weißen 5er BMW mit „KA“- Kennzeichen ein und verließ die Örtlichkeit. Zuhause bemerkte der 31jährige dann einen Schaden an seiner Beifahrertür. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der oben beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ehrliche Finderin

Speyer (ots) – Am gestrigen Freitagmittag erschien eine 70-jährige Dame aus Speyer bei der Polizeiinspektion und übergab eine Geldmappe mit über 1.300 Euro Bargeld, welche sie zuvor im Foyer einer Bank aufgefunden hatte. Eine gute Stunde später kam ein 92-jähriger Mann aus Wörth zur Speyerer Polizei, der verzweifelt den Verlust seiner Geldmappe melden wollte.

Nachdem die Beschreibung seiner Mappe eindeutig der zuvor abgegebenen Fundsache zugeordnet werden konnte, konnte der Mann seine Geldbörse samt Bargeld überglücklich in Empfang nehmen.

Er will sich nun mit der ehrlichen Finderin in Verbindung setzen.