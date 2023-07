PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der L236

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagabend 01.07.2023, kam es auf der L236 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Fahrtrichtung Hargesheim als er in einem Kurvenbereich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam letztlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte glücklicherweise kurze Zeit später wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Das beschädigte Fahrzeug des Verletzten wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 30.06.2023 kam es gegen 19:30 Uhr auf der K50 bei Sommerloch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die K50 aus Richtung Sommerloch kommend in Fahrtrichtung Sankt Katharinen.

Ein aus Sankt Katharinen entgegenkommender 33-jähriger Fahrzeugführer, welcher in die Straße Rotheck abbiegen wollte, übersah den Fahrradfahrer und kollidierte frontal mit diesem. Der Radfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Vandalismus an Zaun

Kirn (ots) – In der Nacht von Freitag (30.06.2023) auf Samstag (01.07.2023) kam es in der Straße An der Mühle gegenüber dem dortigen Spielplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Jägerzaun. Bislang unbekannte Täter haben ein etwa 2,5 Meter langes Element aus dem besagten Zaun herausgebrochen und einige Meter weiter zurückgelassen. Die Polizei Kirn bittet unter der 06752-1560 um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung des Vorfalls.

Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 30.06.2023 ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Zufahrt B41 KH/Winzenheim und der Ortsumgehung KH/Winzenheim (Zufahrt Hungriger Wolf). Eine 59-Jährige befuhr die Zufahrt aus Richtung Hungriger Wolf kommend in Fahrtrichtung Winzenheim.

Im Einmündungsbereich übersah sie den aus Richtung Winzenheim kommenden PKW eines 19-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Personen sowie die beiden 17- und 18-jährigen Mitfahrer des jungen Mannes wurden hierbei verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der teilweisen Sperrung der Fahrbahn kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen im genannten Bereich.