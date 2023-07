Wer hat die Autoreifen im Wald entsorgt? (siehe Foto)

Queidersbach (ots) – Unbekannte haben an einem Waldweg neben der Landesstraße 472 zwischen KL-Hohenecken und Queidersbach zahlreiche Autoreifen entsorgt. Ein Spaziergänger hatte diese am Donnerstagnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt. Wer die Altreifen dort abgeladen hat, ist derzeit nicht geklärt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |hü

Heuballen brennen ab

Reichenbach-Steegen (ots) – In der Nacht zu Sonntag 02.07.2023 gerieten etwa 250 Heuballen nahe eines Aussiedlerhofs zwischen Reichenbach-Steegen und Kottweiler-Schwanden in Brand. Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers wurde ein kontrolliertes Abbrennen der Heuballen durch die Feuerwehren aus Reichenbach-Steegen, Ramstein, Rodenbach und Weilerbach beaufsichtigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zu Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. |hü

Kaiserslautern

Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Freitag und Samstag mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Am Freitagmorgen wurde durch Beamte des „Altstadtreviers“ ein E-Scooter-Fahrer im Hilgardring angehalten. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein freiwilliger Test vor Ort reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 30-jährige Fahrer musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und auf ihn kommt ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Ein weiterer berauschter E-Scooter-Fahrer ging der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Spittelstraße „ins Netz“. Hier bemerkten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten. Ein Atemtest bescheinigte dem 28-Jährigen 1,28 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Samstagmorgen führten Polizeibeamte eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem Autofahrer in der Gienanthstraße durch. Bei dem 29-jährigen Fahrer konnten sie Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen. Ein freiwilliger Test ergab 0,67 Promille.

Der Mann musste für einen weiteren gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest mit zur Dienststelle kommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |hü

Mehrere Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Fahrtüchtigkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer überprüft. Die Bilanz: Drei Fahrzeugführer hatten deutlich zu viel getrunken und mussten jeweils eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 01:00 Uhr einen E-Scooter in der Pirmasenser Straße und stellten bei dem 33-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemtest zeigte einen Wert von 1,35 Promille an. Wenig später wurde ein weiterer E-Scooter-Fahrer in der Badstraße aus dem Verkehr gezogen.

Der 27-Jährige hatte laut Atemalkoholtest 1,26 Promille „intus“. Bei beiden E-Scooter-Fahrern wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen 02:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein schlangenlinienfahrender Pkw in der Pariser Straße auf. Die Beamten konnten beobachten, wie das Fahrzeug immer wieder über die Mittellinie fuhr. In der späteren Kontrolle schlug den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen.

Ein Test vor Ort bescheinigte dem 26-jährgen Fahrer einen Wert von 1,79 Promille. Außerdem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.