Brennender Pferdeanhänger auf der Autobahn

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag 01.07.2023 gegen 04:00 Uhr, wurde bekannt, dass auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen auf dem Standstreifen in Richtung Heilbronn, ein brennender Pferdeanhänger stehen würde. Nachdem die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, wurde bekannt, dass die Fahrzeugführerin während er Fahrt durch andere Verkehrsteilnehmer auf die Flammen im vorderen Bereich des Anhängers aufmerksam gemacht wurde.

Sie lenkte unverzüglich ihr Fahrzeug samt Anhänger auf den Standstreifen. In dem brennenden Anhänger befanden sich zu dieser Zeit glücklicherweise keine Pferde.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, stand der Anhänger vollends in Brand. Der Anhänger konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus, der zu einem Brand des Anhängers führte. Es wurde weder Personen oder Tiere verletzt.

Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Nachdem der ausgebrannte Anhänger abgeschleppt worden war, konnte auch festgestellt werden, dass die Fahrbahn nicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Löscharbeiten kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Fahrzeug überschlägt sich auf der B36 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Samstag 01.07.2023 überschlug sich gegen 21:10 Uhr ein VW-Pkw, der mit zwei Personen besetzt war, auf der B36 in Höhe Mannheim-Rheinau. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn vom rechten Fahrstreifen ab kam und sich im weiteren Verlauf mit ihrem Fahrzeug überschlug.

Das Fahrzeug kam auf dem Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen und die Fahrzeugführerin und ihre 15-Jährige Tochter konnten selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie hatten augenscheinlich keine Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich zur weiteren ärztlichen

Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug wies durch den Unfall einen Totalschaden von ca. 20.000 Euro auf und musste durch einen Abschleppdienst aufgenommen werden. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers wurde eine kurzfristige Sperrung der B36 vorgenommen. Hierbei kam es zu kleinen Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich nach der Öffnung der 15-minütigen Sperrung schnell wieder auflösten. Die weitern Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau durchgeführt.

Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrades – Geschädigte und Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am 01.07.2023 gegen 16.20 Uhr eine Funkstreifenwagen-Besatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad aufmerksam, welches auf der Jakob-Trumpfheller-Straße fuhr. Im Anschluss sollte das Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der Roller erheblich und fuhr auf der Jakob-Trumpfheller-Straße weiter in

Richtung der Wupperstraße.

Im Verlauf der Flucht, konnte der Sozius von dem Roller flüchten und lief in unbekannte Richtung davon. Letztlich kam es in der Turley-Straße zum Ende der Verfolgungsfahrt, da der Rollerfahrer aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit stürzte. Hiernach wurde er festgenommen. Bei dem Sturz

verletzte sich der Rollerfahrer leicht.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es zu mehreren Gefährdungen von unbeteiligten

Verkehrsteilnehmern und Fußgängern durch riskante Fahrmanöver des Rollerfahrers.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Geschädigten und Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter Tel: 0621/174-4222.