Frankfurt – Sachsenhausen: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (01. Juli 2023) kam es in der Stegstraße zu

einem Einbruch. Der Täter konnte auf frischer Tat festgenommen werden.

Gegen 22.30 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall aus einem Nachbarhaus.

Die alarmierte Streife konnte auf der Rückseite des Hauses ein eingeschlagenes

Fenster feststellen. Die Beamten öffneten die Haustür und nahmen einen Mann

fest, der sich im Wohnungsflur aufhielt. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher

stellten die Kräfte das Diebesgut sicher, das er zum Abtransport bereitgelegt

hatte.

Der 22-Jährige kam in die Arrestzellen des Präsidiums und muss sich wegen des

Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Dornbusch: Einbruch in Schule

Frankfurt (ots) – (lo) Heute (02. Juli 2023) gegen 01.55 Uhr meldeten mehrere

Nachbarn „klirrende Geräusche“ aus einer Schule in der Mierendorffstraße. Die

eintreffende Polizeistreife konnte ebenfalls ähnliche Geräusche wahrnehmen und

stellte auf dem Schulgelände mehrere eingeschlagene Fenster fest. Eine Fahndung

führte zur Festnahme von drei Jugendlichen im Alter von 14 Jahren. Einer der

mutmaßlichen Täter trug eine „Go Pro“ bei sich, auf der die gesamte Tat

aufgezeichnet war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten ihren

Erziehungsberechtigten übergeben.

Frankfurt – Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag (01. Juli

2023) gegen 15:40 Uhr an der Kreuzung Marbachweg / Eschersheimer Landstraße.

Ein Rettungswagen war im Rahmen einer Alarmfahrt mit Sondersignalen in

Fahrtrichtung „Am Dornbusch“ unterwegs. Im Kreuzungsbereich überfuhr er unter

Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die rote Ampel. Der 22-jährige

Motorradfahrer befuhr zeitgleich die Eschersheimer Landstraße stadtauswärts und

kollidierte mit dem Rettungswagen.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes

Krankenhaus eingeliefert. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es entstand ein Sachschaden im

mittleren fünfstelligen Bereich. Der Verkehr musste für etwa zwei Stunden

umgeleitet werden.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel hat sich

gestern Morgen (01. Juli 2023) in Höhe der Ausfahrt Niederrad ein schwerer

Verkehrsunfall ereignet. In der Folge musste die Autobahn zeitweise voll

gesperrt werden.

Gegen 08.15 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines VW-Golf den zweiten

Fahrstreifen und wechselte auf den dritten von vier Fahrstreifen. Plötzlich

überholte ein Mercedes-Benz den Golf-Fahrer über die vierte Fahrbahn mit hoher

Geschwindigkeit und wechselte dann aus ungeklärter Ursache auf den dritten

Fahrstreifen. Es kam zur Kollision mit dem Golf. Durch den Aufprall prallte der

43-Jährige gegen die Leitplanke und anschließend gegen die Betonleitwand, wo er

liegen blieb. Anwesende Ersthelfer mussten ihn aus dem Unfallwagen befreien. Der

Mercedes geriet ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und

kippte auf das Dach. Ein Renault-Fahrer konnte dem Zusammenstoß noch ausweichen,

der Pkw des 27-jährigen Fahrers wurde jedoch von den Trümmerteilen getroffen und

beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Mercedes-Fahrer

erst 16 Jahre alt und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach

bisherigen Erkenntnissen hatte er vermutlich nach einer verbalen

Auseinandersetzung mit seinen Eltern deren Auto entwendet.

Die Bundesautobahn 5 war für 45 Minuten voll gesperrt. Die Freigabe der gesamten

Fahrbahn dauerte bis 09.50 Uhr an. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt, der

16-Jährige leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der

Fahrer des Renaults blieb unverletzt.

Feuer in einem ungenutzten Bahngebäude Frankfurt am Main – Bockenheim (ots)

Im Stadtteil Bockenheim in der Straße „Am Römerhof“ brannte es am Samstagnachmittag (01.07.2023) in einem nicht mehr genutzten Gebäude der Deutschen Bahn.

Flammen und Rauch aus einem Haus am Bahndamm meldeten Anrufer am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr am Notruf der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten sich zuerst durch dichtes Gebüsch den Weg zur Brandstelle bahnen. Direkt an den Gleisen der Bahnstrecke brannte es in einem zweigeschossigen ehemaligen Bahngebäude. Da unklar war ob sich noch Personen darin befanden, wurde das Gebäude zusätzlich zur Brandbekämpfung nach Menschen durchsucht. Es befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude. Es brannte im Gebäude befindlicher Unrat und noch vorhandenes Mobiliar. Das Feuer konnte schnell gelöscht und der Rauch mit Lüftern aus dem Gebäude gedrückt werden. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Berufsfeuerwehr beendet.

Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenhöhe und Brandursache können nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Messerstiche nach Auseinandersetzung

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat am Samstag (01. Juli 2023) einen Mann

festgenommen, der zuvor einem anderen Mann mit einem Messer mehrere

Stichverletzungen zugefügt hatte.

Gegen 01.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Karlstraße einen

offensichtlich verletzten Mann. Nach der Erstversorgung der Verletzungen im

Oberkörperbereich deutete dieser auf einen in der Nähe befindlichen Mann, der

ihm diese Verletzungen zugefügt haben soll. Im Rahmen der polizeilichen

Maßnahmen stellten die eingesetzten Kräfte bei dem mutmaßlichen 18-jährigen

Täter Blutanhaftungen an den Händen sowie an der Kleidung fest. In unmittelbarer

Nähe konnte ein Messer sichergestellt werden.

Der 45-jährige Geschädigte wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht, wo sein kritischer Zustand stabilisiert werden konnte.

Der Beschuldigte wurde in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht und

muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.

Frankfurt – Sossenheim: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstagabend (29. Juni 2023) bedrohte ein Mann

mehrere Personen vor einem Supermarkt an der Siegener Straße. Er wurde

festgenommen.

Gegen 19.00 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass ein Mann mit

einem Messer bewaffnet mehrere Personen zunächst im und dann vor dem Supermarkt

bedroht habe.

Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife forderten diese den

48-jährigen Angreifer auf, das Messer fallen zu lassen. Nach der

widerstandslosen Festnahme wurden die Schnittverletzungen, die sich der

Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen selbst zugefügt hatte, erstversorgt

und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen

wurden nicht verletzt.

Kellerbrand in Ginnheim schnell gelöscht Frankfurt am Main – Ginnheim (ots)

Am Abend des 1. Juli brannte es in einem Keller eines Wohnhauses in der Sudermannstraße in Ginnheim.

Gegen 20:15 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung aus einem Kellerraum eines fünfgeschossigen Wohnhauses im Bereich der 20iger Hausnummern. Die nur kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte finden das Feuer in einen abgemauerten Kellerraum. Das Feuer konnte durch den Löscheinsatz auf den Brandraum begrenzt und ein größerer Schaden verhindert werden.

Nach 45 Minuten konnten die Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Ginnheim den Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenhöhe und Brandursache können nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt.