Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (01.07.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Rumänien die Kathuser Straße im Bad Hersfelder Ortsteil Sorga in Richtung B 62/Hauptstraße. Als der 28-Jährige nach links in die B 62 einbiegen wollte, übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Lkw eines 42-jährigen Friedewalders. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und am Unfallort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Schlägerei endet mit Stichverletzungen – zwei Männer verletzt, einer verbleibt im Krankenhaus

Fulda. Schlägerei endet mit Stichverletzungen – zwei Männer verletzt, einer verbleibt im Krankenhaus Bereits in der Nacht zum Samstag (01.07.23), kam es in der Fuldaer Innenstadt zu einer Schlägerei mit Messerstecherei. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr in der Karlstraße/Marktstraße. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinadersetzung zwischen einer 3- und 8 -köpfigen Personengruppe. Die 8- köpfige Tätergruppe ist bisher noch nicht ermittelt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in der Karlstraße in Streit, in deren Verlauf ein 22-jähriger Mann aus Alsfeld sowie ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen mittels eines noch unbekannten Stichwerkzeugs leicht und schwer verletzt wurden. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser und befinden sich in stabilem Zustand; der Alsfelder wurde bereits entlassen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe und Staatsanwaltschaft Fulda. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Hünfeld

Am Samstag, den 01.07.2023, zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr, hatte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin ihren schwarzen BMW X1 in der provisorischen Baustraße im Panoramaring Hünfeld abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in diesem Zeitraum vermutlich beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und verursachte dabei einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

PKW fährt auf Sattelzug auf

Am Vormittag des 01.07.2023 befuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Recklinghausen gegen 08:50 Uhr mit seinem Audi die A7 aus Richtung Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Kassel. In Höhe des ehemaligen Parkplatzes am Reckeröder Berg schätzte der Audi-Fahrer die Geschwindigkeit eines voll beladenen Sattelzuges aus den Niederlanden falsch ein und fuhr auf diesen auf. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Der PKW wurde im Frontbereich und auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch am Auflieger des Sattelzuges entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Unfall wurde die Bremsanlage des Sattelzuges so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die Feuerwehr Kirchheim war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und musste u.a. auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr konnte aber über den ehemaligen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 55000 EUR.