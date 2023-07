Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wer sah den schwarzen SUV auf der B43a? – Hanau Klein-Auheim

Auf der B43a kam es am Samstagnachmittag bei Hanau Klein-Auheim gegen 17:15 Uhr zu einem gefährlichen Spurwechsel. Ein weißer Kia mit Chemnitzer Kennzeichen fuhr in Richtung Fulda, als wohl ein schwarzer BMW auf die linke Spur des Kleinwagens zog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Kia aus, kam jedoch daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich zwei Mal. Es wurden alle vier Insassen leicht verletzt und mussten sich zur Überprüfung in verschiedene Krankenhäuser im Umland begeben. Nach der Unfallaufnahme und der Abschleppung des Fahrzeugs mit Totalschaden konnte die rechte Fahrspur der Bundesstraße wieder freigegeben werden. Die Unfallfluchtgruppe sucht nach Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise zu dem schwarzen BMW SUV mit einem „A“ im Kennzeichen unter der 06183 – 911550 entgegen.