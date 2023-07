Straßenraub

Zeit: Samstag, 01.07.2023, 01.00 Uhr

Ort: Limburg, Grabenstraße

Ein 23 – jähriger Mann aus Limburg lernte in einer Shisha – Bar in der Dr. – Wolff – Straße zwei Männer kennen. Er trank dort mit ihnen etwas und es wurde beschlossen noch weiterzuziehen. Als die drei Männer die Grabenstraße erreicht hatten wurde der junge Mann aus Limburg gefragt, ob er 10.- EUR für Zigaretten hätte. Er holte dann ein Bündel Geldscheine aus der Hosentasche woraufhin die beiden Männer ihn schlugen und ihm das Geld raubten. Sie flüchteten danach in Richtung Frankfurter Straße. Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte der Geschädigte keine konkreten Angaben zur Beschreibung der Täter geben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Zeit: Sonntag, 02.07.2023, 03.45 Uhr

Ort: Limburg, Josef – Ludwig – Straße

Ein in Limburg wohnender 31 – jähriger Mann aus Algerien hat in der Nacht zum Sonntag mutwillig mehrere geparkte Pkw beschädigt. Im Vorbeigehen trat der Mann gegen die Fahrzeuge und verursachte ein Gesamtschaden in Höhe von 3400.- EUR. Durch Zeugen wurde die Polizei informiert. Da der Mann eine auffällig orangefarbene Jacke trug, konnte er im Bereich der Fußgängerzone auf der Videoschutzanlage gesichtet werden. Die dann herangeführten Streifen nahmen den Mann dort fest. Er wurde nach der erfolgten Identitätsfestellung auf der Polizeistation Limburg nach Hause entlassen. Er muss sich nun wegen den Sachbeschädigungen verantworten.

E – Bike aus Garage gestohlen

Zeit: Freitag, 30.06.2023, 08.00 Uhr – Samstag, 01.07.2023, 11.40 Uhr Ort: Oberbrechen, Ginsterweg

Ein 54 – jähriger Mann aus Oberbrechen hatte sein E – Bike der Marke Gateway Gent 56, Farbe: silber – schwarz, in seiner verschlossenen Garage angestellt. Am Samstagmorgen bemerkte er dann, dass das E-Bike im Wert von ca. 5000.- EUR gestohlen worden war. Möglicherweise wurde an dem elektrischen Sektionaltor manipuliert um dieses zu öffnen. In diesem Wohngebiet war es bereits im Laufe der letzten Woche zu weiteren Fahrraddiebstählen gekommen. Mögliche Zeugen, welchen verdächtige Personen in diesem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.