Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einhausen (ots) – In der Zeit von Mittwoch, den 28.06.2023, 16:00 Uhr bis 17:00

Uhr, ereignete sich in der Rheinstraße in Einhausen ein Verkehrsunfall mit

anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

befuhr die Rheinstraße und streifte in Höhe der Hausnummer 52 den linken

Außenspiegel eines dort geparkten dunkelgrauen Kia Picanto. Es entstand ein

Sachschaden von 50 EUR. Der Unfall verursachende Fahrzeugführer entfernte sich

daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem beschädigten Außenspiegel konnte schwarzer Lackabrieb festgestellt

werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben, kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen und Sachschaden

Affolterbach (ots)

Am 30.06.2023 gegen 19 Uhr kam es in Affolterbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einen Pkw Fahrer. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bahnstraße in Richtung Hauptstraße Nord. Der 18-jährige Fahrradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den angrenzenden Fahrradweg und bog auf Höhe der Hausnummer 14 auf die Fahrbahn ein. Dabei missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt des ankommenden Pkw. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dabei zog sich der Fahrradfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu. Der 18-jährige wurde darauf durch einen Rettungshelikopter in die Uniklinik Mannheim geflogen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und konnte vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 5000 EUR. Die Unfallörtlichkeit wurde für die gesamte Unfallaufnahme gesperrt und nach Beendigung dieser wieder freigegeben. Neben der eingesetzten Polizeistreife waren zwei Rettungswägen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehr Affolterbach im Einsatz.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PSt. Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Sprengung eines Geldautomaten

Riedstadt-Goddelau (ots)

Am Samstag (01.07) kam es gegen 02.15 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Riedstadt-Goddelau. Die Täter sind derzeit flüchtig. Nach ersten Erkenntnissen sprengten mindestens zwei unbekannte Täter den an der dortigen Tankstelle befindlichen Geldautomaten. Sowohl zur Summe der durch die Sprengung verursachten Schäden, als auch zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug, einem dunklen Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Groß-Gerau, K21/22 unter der Rufnummer 06142-6960 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau, Dornheim: Brand einer Dachgeschosswohnung

Groß-Gerau, Ortsteil Dornheim (ots)

Am Samstag (01.07.) um 01:37 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung in der Straße „Kleine Kreisgasse“ im Groß-Gerauer Ortsteil Dornheim. Es handelt sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit 11 Bewohnern. Zur Schadenshöhe und Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es keine. Die Bewohner der aktuell nicht mehr bewohnbaren Wohnungen sind privat untergekommen. Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehren Dornheim, Groß-Gerau und Berkach, sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau in Rüsselsheim wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.