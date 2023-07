Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Durchfahrtskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.06.2023 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen Ungstein und Kallstadt das Durchfahrtsverbot überwacht. Ein Fahrzeugführer befuhr verbotswidrig den Wirtschaftsweg und muss nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Gerolsheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gerolsheim (ots) – Am 29.06.2023 gegen 22:00 Uhr fuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer mit seiner 50-jährigen Beifahrerin von Heßheim nach Gerolsheim. Am Ortseingang Gerolsheim kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Verkehrszeichen und eine Grundstücksmauer und kam schlussendlich an einem Grundstückszaun zum Stillstand. Durch die Beamten konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von 1,77 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 36.000 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Dirmstein: PKW unter Drogeneinfluss geführt

Dirmstein (ots) – Am 29.06.2023 gegen 17:50 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer in der Leininger Straße in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain und THC. Dem Mann wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neuleiningen: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Neuleiningen (ots) – Am 28.06.2023 gegen 23:00 Uhr wurde ein 28-jähriger VW-Fahrer in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich für die kontrollierenden Beamten Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum seitens des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

