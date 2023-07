Neustadt: Wertstoffbrand

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitagmorgen (30.06.2023) rückte die Feuerwehr zu einem Kleinbrand in die Roßlaufstraße aus. Vor dem Schiebetor eines Getränkemarktes brannte, in einem Gitterrollcontainer, zur turnusmäßigen Abholung bereitgestelltes Altpapier.

Das brennende Brandgut lag zum Teil auf dem Bürgersteig und der Straße. Mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs hatte die Feuerwehr den Brand zügig abgelöscht. Die Überreste vom Gitterrollcontainer und der Papierreste entfernten die Einsatzkräfte von der Straße und lagerten sie auf dem Bürgersteig. Durch die Hitze ist der Gitterrollcontainer komplett beschädigt worden. Ebenso muss vom städtischen Bauhof der Straßenbelag in Augenschein genommen werden, ob hier ein Schaden entstanden ist. Zur Brandursache und des eventuell entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz standen fünf Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.