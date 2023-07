Freinsheim: Landespolizeiorchester spielte im Von-Busch-Hof

Freinsheim – Am Freitag, 30.06.2023, war das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz wieder zu Gast im historischen Von-Busch-Hof. Musikalisch geleitet wurde der professionelle Klangkörper der rheinland-pfälzischen Polizei an diesem Abend von Chefdirigent Stefan Grefig.

Das Konzert wurde eröffnet mit „Esprit de Corps“ (Robert Jager) und der Ouvertüre zu „Nabucco“ (Giuseppe Verdi). Nach dem „Festival Marsch“ entführte das Orchester mit „The Lion King“ (M. Zimmer/E. John) in die Welt der Filmmusik und nach Rumänien mit “Romanian Overture“ (Thomas Doss).

Nach der Pause erklang die Titelmelodie der Fernsehserie “Tatort“ (Klaus Doldinger), danach das “Jackson 5 Medley“ und “Skyfall“ (Solo: Martin Zörb, Tenorsaxophon). Bei “Kinder, was für Lieder…?“ wurden Kinderlieder in BigBand-Sound verpackt. Zugaben waren der Joe Cocker-Hit “Unchain My Heart“ (Bobby Sharp) mit Jürgen Letter am Baritonsaxophon sowie der “Radetzkymarsch“ (Johann Strauß (Vater)).

Vom Beratungszentrum des Polizeipräsidums Rheinpfalz waren zwei Mitarbeiterinnen vor Ort, die über Prävention und Sicherheit informierten.