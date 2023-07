Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Körperverletzung auf dem Eselshaut Weinfest

Neustadt/Weinstraße (ots) – Das Eselshautfest war von Freitagabend bis Samstagmorgen sehr gut besucht. Im Rahmen des Festes kam es im Bereich der Bühne zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In diesem Zusammenhang wird nun wegen einer Körperverletzung u.a. ermittelt. Gegen 02:00 Uhr konnte das Festgelände durch den Securitydienst ohne weitere besondere Vorkommnisse geleert werden.

Neustadt: Rauchbildung in Wohngebäude

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 30.06.2023, gegen 18:30 Uhr kam es im Harthäuserweg in Neustadt an der Weinstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein 37-Jähriger Anwohner sei beim Kochen in seiner Wohnung eingeschlafen. Hierdurch kam es zu starker Rauchbildung in seiner Wohnung. Vor Ort konnte ein Brand durch die Einsatzkräfte vermieden werden. Ein Anwohner blieb unverletzt. Ein Gebäudeschaden sei ebenfalls nicht entstanden.

Neustadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 30.06.2023, gegen 15:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Der 60-Jährige PKW-Fahrer befuhr den Kohlplatz in Fahrtrichtung Lindenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah dieser einen 58-Jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Durch die Vollbremsung stürzte dieser zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen.

